تمديد إغلاق محافظة مسقط وتجنب التجمعات واستمرار إغلاق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان فـي رمضان

اللجنة العليا ترفع أسمى عبارات التهنئة إلى المقام السامي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل

مسقط ـ العمانية:

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) اجتماعًا لها أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل تتشرف اللجنة بأن ترفع أسمى عبارات التهنئة إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وجميع أفراد الشعب العماني الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، داعيةً الله تعالى أن يرفع عن البشرية جمعاء جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) .. وغيرها من الأسقام والأوبئة، وأن يمنّ على الجميع بالصحة والعافية والسكينة والطمأنينة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

ونظرًا لاستمرار انتشار هذا الوباء في مواقع مختلفة في السلطنة فإن اللجنة تشدد على الجميع بتجنّب التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل أيًّا كان نوعها، كما تؤكد اللجنة على استمرار غلق الجوامع والمساجد إلا لرفع الأذان، وعدم إقامة الصلوات فيها بما في ذلك صلاة التراويح، كما يمنع منعًا باتًا إقامة التجمعات الرمضانية مثل إفطار صائم في الجوامع أو المساجد أو غيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية .. وغيرها من الأنشطة الجماعية..

كما قررت اللجنة في اجتماعها أمس تمديد إغلاق محافظة مسقط من خلال نقاط التحكم والسيطرة حتى الساعة العاشرة من صباح الجمعة 8 مايو 2020م، حفظ الله الجميع من كل مكروه.