وزير الدولة ومحافظ ظفار يشيد بجهـود كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حول الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

خلال لقائه بمسئولي الجهات المختصة بالمحافظة

ـ ضرورة متابعة أماكن سكن القوى العاملة الوافدة في الجهات الحكومية والشركات والمساكن الخاصة للتأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة

ـ تنفيذا لقرارات اللجنة العليا وللحد من فتح المجال للتجمعات تقرر إلغاء مهرجان صلالة السياحي لهذا العام 2020م

صلالة ـ من أحمد أبو غنيمة:

التقى صباح أمس معالي السيد محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بمسئولي الجهات المختصة بمحافظة ظفار بهدف الوقوف على الإجراءات المتخذة للحد من انتشـار فيروس كـورونا (كوفيد ـ 19) وكذلك آلية إحتـواء الآثار الصحـية والأضرار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على ذلك.

وخلال الاجتماع أشاد معاليه بجهود كافة الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني من مواطنين ومقيمين، مؤكداً أن الحد من انتشار فيروس كورونا مسؤولية الجميع.

وقد وجه معاليه بضرورة متابعة أماكن سكن القوى العاملة الوافدة في الجهات الحكومية والشركات والمساكن الخاصـة للتأكد من توفر اشتراطات الصحة والسلامة وعلى أهمـية اسـتمرار حملة الإصحاح البيئي وضــرورة أن تشمل بقية ولايات المحافظة بدءاً بولايات صـلالة وطاقة ومرباط باعتبارها الأكثر كثافة. كما وجه بلدية ظفـــار بتكليف فريق عمل متخصص لتكثيف تعقيم مواقع الإيواء الخاصة بالعزل المؤسسي ومكافحة الحشرات الضارة الناقلة للأمراض، كما أشاد معاليه بالمبادرات المجتمعـــية التكافلــــية التي تسـعى إلى توفير سلة غذائية للأسـر العُمانية المعسـرة والقوى العاملة الوافدة المتضررة بسبب توقف أنشطتها، كما أكد معاليه على أهمية دور القطاع الخاص في المساهمة ودعم هذه المبادرات الهادفة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة ما تقوم به الجهات المختصة من إجراءات وضوابط للحد من انتشار جائحة كورونا والتأثيرات الاقتصـــادية للإجراءات الخاصة بغلق بعض محلات مزاولة بعض الأنشطة ووجه معاليه بتسريع دفع مستحقات الشركات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كمــــا أكــــد جاهــزية جميع القطاعات في المحافظة للتعامــل مع أية تطورات قد تحدث أو تستجد خلال الفترة القادمة وفي حالـة لاقدر الله تطلب الوضع الصحي اتخاذ إجراءات إحترازية أكثر تشدداً مثل حجر بعض المناطق أو غير ذلك، فهناك خطة للطوارىء لمواكبة ذلك. هذا وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وللحد من فتح المجال للتجمعات تقرر إلغاء مهرجان صلالة السياحي لهذا العام 2020م ومتى ما أعلن عن انتهاء هذه الجائحة بإذن الله تعالى فإن المكتب ممثلاً في بلدية ظفار على استعداد لإقامة بعض المناشط والفعاليات خلال موسم الخريف لهذا العام .

وفي الختام وجه معاليه الشكر للمواطنين والمقيمين بالمحافظة على التعاون والالتزام بالإرشادات والقرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وحثهم على ضرورة الاستمرار في البقاء في منازلهم والتقيّد بالتعليمات الصادرة في هذا الصدد لمصلحتهم ومصلحة أسرهم والآخرين، وتمنى الأمن والسلامة للجميع سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ عُمان وشعبها من كل سوء ومكروه تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه وأيده بنصر من عنده إنه سميع مجيب الدعاء.