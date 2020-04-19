البلديات الإقليمية وموارد المياه تواصل تكثيف الرقابة على المنشآت التجارية والتأكد من مدى التزامها

تواصل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه متابعتها المستمرة على المنشآت التجارية لضمان تطبيق قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)، إضافة إلى متابعتها المستمرة على المنشآت الغذائية والتأكد من مدى التزامها وتقيدها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، واستخدام المطهرات والمعقمات لضمان صحة وسلامة الجميع، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية مناوبة تحت اشراف الوزارة تعمل على مدار الساعة بهدف تكثيف الرقابة على تلك المنشآت واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين، حيث بلغ عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1 الى 15 أبريل الجاري ضد المنشآت التي لم تلتزم بالقرارات الصادرة من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع تطورات انتشار فيروس كورونا وللقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن عدد (158)

مخالفة، ففي محافظة جنوب الباطنة سجلت (44) مخالفة، وفي محافظة شمال الباطنة (42) مخالفة، وفي محافظة الداخلية (26) مخالفة، وفي محافظة البريمي (14) مخالفة، وفي محافظة جنوب الشرقية

(12) مخالفة، وفي محافظة الظاهرة (11) مخالفة، وفي محافظة شمال الشرقية (8) مخالفات، وفي محافظة ظفار مخالفة واحدة فقط.

كذلك تكثف الوزارة جهودها في مجال المتابعة والإشراف المباشر على سير العمل في المسالخ التابعة لها، للتأكد من التزام الشركات المشغلة للمسالخ بالإجراءات اللازمة وآلية التعامل مع المستفيد من الخدمة مع توفير المعقمات، إلى جانب العمل على تعقيم المسالخ.

وفي ذات الإطار، نفذت الوزارة حملة موحدة للرش والتعقيم شملت الطرق الداخلية والمرافق العامة ومظلات الانتظار ومواقف سيارات الأجرة والمواقع الحيوية الأخرى.