السلطنة تمضي لاتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)

تواصل اجراءات العزل التام لمطرح ومسقط والسوق التجاري بجعلان بني بوعلي

مشرف قطاع الإغاثة والإيواء بمسقط:

- 2600 شخص أنهوا فترة العزل المؤسسي وعادوا بخير إلى ذويهم و380 من تبقى بالمراكز 22 مركزا بمسقط و16 مركزا شاغرا ورعاية صحية وإرشاد نفسي لمن يطبّق عليهم العزل

ـ تواصل عودة العمانيين من الخارج وسفارات وقنصليات السلطنة تنوه للعمانيين بضرورة التواصل معها

ـ اتلاف 2,5 طن يوميا من نفايات العزل المؤسسي بطرق آمنة وصحية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تمضي السلطنة نحو اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية في إطار الخطط والجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، حيث تتواصل اجراءات العزل الصحي التام لولايتي مطرح ومسقط ومنطقة السوق التجاري بولاية جعلان بني بوعلي واستمرار اغلاق مداخل ومخارج محافظ مسقط تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا.

من جانبه يواصل قطاع الاغاثة والايواء جهوده بمراكز العزل المؤسسي، وفي تصريح خاص لـ(الخليج 365) قال الدكتور محمد بن علي السعدي مدير عام الرعاية الاجتماعية، مشرف قطاع الاغاثة والايواء بمحافظة مسقط: من بين 22 مركز عزل مؤسسي في محافظة مسقط يوجد 16 مركزاً شاغراً بعد أن أنهى 2600 شخص فترة العزل المؤسسي وغادروا مراكز العزل، وحالياً يتواجد بمراكز العزل ما يقارب 380 حالة فقط حتى يوم أمس، حيث تتواصل رحلات الطيران القادمة من الخارج والتي تأتي بمسافرين عمانيين كانوا بالخارج في إطار جهود الحكومة لإعادة جميع العمانيين الراغبين بالعودة الى أرض الخليج 365، حيث يتم استقبال العائدين في مطار مسقط ثم نقلهم بحافلات الى مراكز العزل.

وأضاف السعدي: تتمتع مراكز العزل بكافة الخدمات الضرورية التي تؤمّن راحة المقيمين فيها، حيث يقوم قطاع الاغاثة والايواء بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، لتوفير كل ما يلزم للأشخاص المتواجدين بمراكز العزل، مشيراً إلى أن هناك اتصالاً دائماً مع قطاع الاستجابة الطبية لتقديم الرعاية الصحية المناسبة للمعزولين، ومتابعة حالتهم الصحية بشكل دائم.

وأوضح مشرف قطاع الاغاثة والايواء بأن الاشخاص المتواجدين بمراكز العزل يُقدَّم لهم الدعم الارشادي والنفسي بالتعاون مع المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث يتم التواصل بشكل مستمر عبر الاتصال مع الاشخاص بالعزل، وتهيئتهم نفسياً نظراً لظروف بقائهم بالعزل طوال 14 يوماً، مؤكداً على أن جميع من أنهوا فترة العزل وغادروا المراكز الى محافظاتهم وولاياتهم حرص قطاع الاغاثة والايواء على أن يعودوا بخير ويتمتعون بصحة جيدة، فقد حرص القطاع على إعادة الجميع ممن أنهى فترة العزل الى أهله وذويه وهو بصحة جيدة وقد حررت له الوثائق الرسمية التي تثبت إنهاء فترة العزل، وضمان وصوله الى أهله بأتم الصحة والعافية، حيث يتم ذلك عن طريق حافلات مخصصة تنقل الجميع بطريقة سليمة ومريحة حفاظاً على سلامة الجميع.

وأكد السعدي على أن الجهود المشتركة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية أثمرت عن وفرة كبيرة في مراكز العزل المؤسسي، حيث لا يوجد نقص أبداً وهناك مراكز شاغرة، معرباً عن بالغ شكره لجميع الجهود التي تُبذل من كافة القطاعات.

وفي إطارٍ متصلٍ تتواصل رحلات الطيران القادمة من الخارج والتي تحمل على متنها مواطنين عمانيين كانوا موجودين بالخارج، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة من تبقى من العمانيين الى أرض الخليج 365، من جانبها تواصل سفارات السلطنة بالخارج وقنصلياتها اصدار التنويهات للمواطنين العمانيين المتواجدين بالخارج والراغبين بالعودة الى أرض الخليج 365 ضرورة التواصل مع السفارات والقنصليات التابعة للسلطنة في تلك الدول التي يتواجدون بها لترتيب عودتهم للوطن.

من جهتها تواصل (بيئة) جهودها للحفاظ على النظافة والصحة العامة، حيث تتلف يوميا 2,5 طن من نفايات مراكز العزل المؤسسي، بطريقة آمنة ووفق ممارسات تتطلب التعامل الآمن مع مثل هذه النفايات.