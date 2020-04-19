إغلاق قرية الصيادين في الوسطى احترازا من “كورونا”

مسقط ـ العمانية: أغلقت إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى قرية الصيادين بمنطقة رأس مدركة بولاية الدقم للحد من تجمع الصيادين في موقع واحد ضمانا لسلامتهم في ظل انتشار فيورس كورونا المتفشي الجديد.

وقال حسن بن حسين الأغبري، مدير إدارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى: إن قرار إغلاق قرية الصيادين جاء تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بمنع التجمعات بكل أشكالها وبالتالي جاء هذا القرار حفاظاً على سلامة الصيادين وسلامة سكان منطقة الدقم.

ووضح الأغبري في تصريح لوكالة الانباء العمانية أن قرية الصيادين برأس مدركة تم إنشاؤها عام 2012 من قبل وزارة الزراعة والثروة السمكية لتوفير مجمع سكني للصيادين من خارج محافظة الوسطى .

وأكد الأغبري أن عدد الصيادين بالقرية يبلغ 200 صياد وهم من خارج المحافظة وبالتالي ذهاب هؤلاء الصيادين لمحافظاتهم والعودة مرة أخرى للمجمع السكني ربما يشكل خطورة عليهم وعلى سكان المنطقة وحفاظاً على سلامتهم جاء هذا القرار الاحترازي.

وأكد مدير ادارة الثروة السمكية بمحافظة الوسطى ان جميع الإنزال السمكي في المحافظة تعمل بشكل اعتيادي بالإضافة إلى محاولة الوزارة لإيجاد سكنات متباعدة للصيادين لممارسة أعمالهم كونهم متفرغين لمهنة الصيد ولكي لا يتأثر مصدر دخلهم الوحيد.

كما اتخذت الإدارة عددًا من التدابير الاحترازية كمنع دخول غير الصيادين في موانئ الصيد وإيقاف قوارب النزهة، ولضمان التباعد وعدم الاختلاط يتم استقبال بيانات الإنزال السمكي لسفن الصيد الساحلي عن طريق خدمة الواتساب.

كما تقوم الإدارة بالتنسيق بين الصيادين وشركات الأسماك لتسهيل تسويق المنتجات السمكية وضمان توزيعها في المنافذ التسويقية في مختلف محافظات السلطنة كون محافظة الوسطى من المحافظات الغنية بالثروة السمكية.

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