البحرية السلطانية العمانية تواصل نقل المشتقات النفطية والمواد التموينية المتنوعة إلى مسندم

في سبيل دعم وإسناد كافة المؤسسات والقطاعات الحيوية بالمحافظة حيال مكافحة جائحة كورونا استمراراً لخطط قوات السلطان المسلحة لدعم الجهود الوطنية وإجراءات الحد من الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وتنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، تواصل البحرية السلطانية العمانية جهودها منذ الأيام الأولى للجائحة في دعم وإسناد كافة المؤسسات والقطاعات الحيوية بمحافظة مسندم الحكومية منها والخاصة والمتأثرة بالإجراءات المتخذة حيال مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وفي هذا الإطار قامت البحرية السلطانية العمانية أمس بتسيير عدد من الرحلات البحرية إلى محافظة مسندم تم على إثرها نقل عدد من صهاريج المشتقات النفطية والاحتياجات الضرورية، ونقل عدد من مركبات النقل والإسناد المختلفة إلى جانب نقل مجموعات متنوعة من المتطلبات الأساسية والضرورية المعيشية والمواد التموينية الأخرى، وذلك حفاظاً على إدامة واستمرارية محطات الوقود والكهرباء في أرجاء محافظة مسندم وكذلك ضمان إدامة كافة الاحتياجات الضرورية والمعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين بها.

ويأتي ذلك في إطار الجهود والأدوار والواجبات الوطنية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى بوزارة الدفاع للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنباً إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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