جهود حكومية وخاصة وأهلية للتصدي لمنع انتشار كورونا بجعلان بني بوعلي

جعلان بني بوعلي ـ من جمعة الساعدي:

تقوم الجهات المختصة ممثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الشرقية وكافة المؤسسات الصحية والحكومية الخاصة والأهالي والقطاعات الأخرى وشرطة عمان السلطانية في ولايه جعلان بني بوعلي بحهود متواصلة ليلاً ونهاراً من أجل التصدي ومنع انتشار فيروس كورونا بعد العزل الصحي لمنطقة السوق التجاري في الولاية بعد ظهور عدد من الحالات المرضية لمجموعة من العمالة الوافدة التي تعمل في منطقة السوق التجاري.

وقد تم تشكيل عدد من الفرق الصحية الميدانية مكونة من أطباء وممرضين وكوادر صحية وإدارية لعمل المسوحات لهذه المنطقة بالاضافة إلى إقامة عدد ثلاث خيم موزعة من أجل استقبال الحالات المشتبه بها والأخذ فحوصات من الوافدين والمواطنين.

وقد أوضح الدكتور عبدالحكيم بن عامر المسروري رىيس اللجنة لهذه الحملات في الولاية قائلاً: إنه تم أخذ أكثر من 500 عيّنة من المنطقة المعزولة صحياً بالاضافة الى مشاركة اكثر من 200 متطوع من شباب الولاية من أجل بث التوعية الصحية لأفراد المجتمع والمقيمين والتركيز على التباعد الاجتماعي وإيصال المؤن لأهالي المنطقة المعزولة.

وقدم المسروري شكره لكافة القطاعات الحكومية والخاصة ولشرطة عمان السلطانية والاهالي على جهودهم وتعاونهم المتميز في هذه الظروف الصحية التي تبذل من الجميع في سبيل وقايه المواطن والوطن من هذا الوباء