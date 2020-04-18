العمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي البلاغات عن غير الملتزمين بارشادات العزل في مركز عمليات إدارة بيانات كورونا الصحية

رقية الظاهرية لـ (الخليج 365): نستقبل البلاغات عن المخالفين ونوضح لهم بأن الأستهتار والتهاون يعرض حياة الآخرين للخطر ويعرضهم للعقوبات القانونية

ـ وعي كبير لدى المواطنين والمقيمين باجراءات العزل وتبقى قلة غير مؤثره ما زالت تنشر ثقافة (اللا مبالاة)

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تبذل مختلف القطاعات بوزارة الصحة جهودها لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث لا تقتصر جهود الوزارة على الرعاية الصحية والعلاجية فقط، بل تمتد الى جوانب أخرى ومن بينها جهود مركز عمليات إدارة بيانات كورونا الصحية الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات عن أشخاص الذين لا يلتزمون بالإرشادات خاصة في الحجر المنزلي مع اختلاف الاسباب، حيث يقوم بدروه في إحاطة المخالفين بالجوانب القانونية التي تترتب على عدم الالتزام، ومحاولة معالجة اسباب عدم الألتزام بطرق مختلفة تصل الى الهدف المنشود وهو الالتزام.

وحول هذا الموضوع صرحت الدكتورة رقية بنت اسماعيل الظاهرية ـ طبيبة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري والاخلاقيات البيولوجية في مركز عمليات إدارة بيانات كورونا الصحية لـ (الخليج 365) : قمنا بتقديم الدعم القانوني لحملة مكافحة كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث أن الوضع يفرض وجود رقابة صارمة على من هم في الحجر الصحي أو العزل المؤسسي.

موضحة بان مركز العمليات عَمِل على أخذ تعهد على المصابين والمخالطين والعائديين من الخارج بالإلتزام بإلاشتراطات التي حددتها الوزارة، حيث يعتبر الخروج عن هذه القواعد والتعليمات مخالفاً لقانون مكافحة الامراض المعدية حسب ما تنص عليه الماده (5) مكرر (7) من قانون الامراض المعديه التي تنص على: (يلتزم الشخص المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواردة في القسم الأول من الجدول الملحق بهذا القانون بالتعليمات، والإرشادات الصادرة له من المؤسسة الصحية التي تتولى علاجه، ويحضر على الشخص المصاب بأحد هذه الأمراض فور علمه بإصابته القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل العدوى إلى الغير).

وتحدثت الظاهرية عن جهود مركز العمليات منذ بداية تعامل السلطنة مع انتشار فيروس كورونا وقالت: قمنا بإستقبال مختلف البلاغات المتعلقة بفيروس كورونا وعلى أثر ذلك نقوم بالتواصل مع المخالفين وتوضيح لهم بأن الأستهتار والتهاون بشأن عدم اتباع تعليمات الوقاية سيعرض حياة الآخرين للخطر وسيعرضهم للعقوبات القانونية.

مؤكدة على أن المركز يحث الأفراد على اتباع الإرشادات الصحية والمجتمعية، والإبلاغ الفوري عن المخالفين أو المخالطين بغيرهم من الأصحاب حماية للمجتمع ووقاية لهم.

وأشارت الطبيبة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري والاخلاقيات البيولوجية الى أن القانون شدد العقوبات على كل من يتهاون في حقوق المجتمع ويتسبب بانتشار مسببات المرض ويإتي ذلك إنفاذًا للإجراءات الأحترازية المعمول بها في السلطنة وذلك لحماية الصحة العامة وإنحسار الفيروس، مبينة أن مركز العمليات عمل خلال هذه الجائحة على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات عن أشخاص الذين لا يلتزمون بالإرشادات خاصة في الحجر المنزلي مع اختلاف الاسباب، موضحة بأن الاسباب تختلف بين حالة واخرى منها اسباب تتعلق بأمور نفسية ومنها عقلية أو اجتماعية.

وأشادت الدكتورة الظاهرية بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين، وقالت اشيد بتعاون الجميع من المواطنين والمواطنات والمقيمين والمقيمات لتجاوبهم مع الارشادات والقوانين معربة عن شكرها لغالبية الذين ابدوا تعاونهم الايجابي مع المختصين، مشيرة الى أن هناك أعداداً قليلة وغير مؤثره ما زالت تنشر ثقافة (اللا مبالاة) وعدم اخذ الامور بشكل جدّي.

وبينت الدكتورة رقية الظاهرية أنه ومن خلال التعامل مع الكثير من الحالات التي نتعامل معها تبين لنا بأن الحل معها ليس قانوني بحت بقدر ما هو مؤسسي ويحتاج لتظافر جهود الجميع.

وفي ختام حديثها أكدت الدكتورة رقيه الظاهرية على أهمية تعاون الجميع في ظل هذه الجائحة، معربة عن املها بان تمر هذه الجائحة بسلام وباقل الخسائر وتكون مجرّد ذِكرى في صفحة الماضي، سنتجاوزها ان شاء الله وكأنها لم تكن.