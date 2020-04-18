السلطنة تشارك في الندوة الاقليمية الكشفية الافتراضية مع منظمة الصحة العالمية

شاركت السلطنة ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في الندوة الافتراضية حول الاجراءات الاحترازية للعمل التطوعي والتي نظمتها المنظمة الكشفية العربية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

حضر الندوة الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط وعمرو حمدي الأمين العام مدير الإقليم الكشفي العربي، كما حضر رؤساء جمعيات وممثلو ١٦ جمعية كشفية عربية.

وقد مثّلَ السلطنة في الندوة الافتراضية الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات وناقشت خلالها الاحترازات الضرورية للعمل التطوعي أثناء أزمة كورونا وجهود الحركة الكشفية في البلدان العربية.

وتضمنت الندوة التعريف بدور منظمة الصحة العالمية وجهودها فى مكافحة الفيروس ومساعدة الدول والتأكيد على الجهود التي تقوم بها الجمعيات الكشفية العربية في مواجهة فيروس كورونا.

وقد استعرض الدكتور أحمد المنظري نبذة عامة عن جائحة كورونا على المستوى العالمي والعربي ودور منظمة الصحة العالمية في تلك الأزمة .

وتناول نقاش رؤساء الجمعيات الكشفية العربية والمديرين التنفيذيين عن كل ما يخص أزمة كورونا وأهم الاجراءات الإحترازات الوقائية التي يجب على الجمعيات اتخاذها عند القيام بحملات ومبادرات تطوعية كشفية، كما تم التطرق للحديث عن كيفية تفعيل التعاون بين منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط والجمعيات الكشفية العربية كل في دولته من خلال مكاتب منظمة الصحة ووزارات الصحة بالدول العربية.

وتحدث الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام الكشافة والمرشدات عن جهود كشافة السلطنة في تقديم الدعم والمساندة مع قطاع الاغاثة والايواء، والهيئة العمانية للاعمال الخيرية ووزارة الصحة، ومبادرتها باطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم، وثد اشاد عمرو حمدي امين المنظمة الكشفية العربية بجهود كشافة السلطنة التطوعية مع كافة القطاعات في أزمة كورونا.

وفي ختام الندوة أكد الدكتو أحمد المنظري على أهمية الدَر الذي تقوم به الحركة الكشفية في تقديم العون والمساندة لكافة الجهات الرسمية في بلدانها