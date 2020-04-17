وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19

مسقط – العمانية:

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (50) خمسين حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،

منها ست وعشرون (26) حالة لعمانيين، وأربع وعشرون (24) حالة لغير عمانيين.

ويصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (1069) ألفًا وتسعًا وستين حالة وعدد الوفيات خمس (5) وتود الوزارة التأكيد على أن مائة وستًّا وسبعين (176) حالة قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.