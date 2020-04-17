سلاح الجو السلطاني يقوم بعملية إخلاء طبي

مسقط – العمانية: قامت إحدى الطائرات العمودية بسلاح الجو السلطاني بعملية إخلاء طبي لمواطن يعاني من حالة صحية

حرجة، وقد تم نقله من جزر الحلانيات إلى مستشفى السلطان قابوس بمحافظة ظفار لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة

ودوائر وزارة الدفاع للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبًا إلى

جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى .