وزارة الصحة تُعلن وفاة مقيم مصاب بمرض كورونا (كوفيد 19)

مسقط – العمانية: أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل وفاة مقيم

مصاب بمرض كورونا (كوفيد ١٩) ويبلغ من العمر ستة وسبعين عامًا 76

وتعد هذه سادس وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض.

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