(دار العطاء) توزع أكثر من 1400 مؤونة غذائية منذ بداية أزمة كورونا

في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه الخليج 365 للوقوف مع المتضررين من جائحة كورونا والجهود المبذولة من قبل جمعية (دار العطاء) وضمن مبادرة (معاً في المنشط والمكره) قامت الجمعية بمساعدة الأسر المعسرة والمتضررة من جائحة كورونا، قامت (دار العطاء) بتوزيع أكثر من 1400 مؤونة غذائية منذ بداية الأزمة بالإضافة إلى توزيع مؤن ووجبات غذائية على سكنات القوى العاملة الوافدة، وذلك بشراكة مع كل من المؤسسات الخيرية و المتاجر الكبيرة والمطاعم .

حيث تم توزيع 500 مؤونة غذائية على الأسر المعسرة في ولاية العامرات وذلك بالتعاون مع مكتب والي العامرات واحد المراكز التجارية ، وتوزيع 950 صندوق مؤونة غذائية لـ(650) أسرة بالتعاون بين عدد من المؤسسات.

كما تم إعداد أكثر من 200 وجبة غذائية يوميًا بالتعاون مع مطعم علي ثاني لتوزيعها على القوى العاملة الوافدة القاطنة في ولاية مطرح.

وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة شمسة الحارثية مدير عام الجمعية عن شكرها لكل الداعمين والمتبرعين في الحملة، حيث قالت: هذا التعاون الذي نشهده اليوم له أثره على مستقبل الأفراد وعُمان خلال الفترة المقبلة، وكلنا ثقة بتكاتف العمانيين في هذه الفترة العصيبة، كما نؤكد حرصنا على التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان عدم ازدواجية المستفيدين وتوزيع المساعدات على أكبر شريحة ممكن من المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، ونشكر كل من تبرع وساهم في تحقيق هدفنا الأسمى وهو تخفيف الضرر من هذه الجائحة.