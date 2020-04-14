بشفافية: همم تستحق الشكر

سهيل بن ناصر النهدي*

على امتداد هذه الأرض الطيبة، وأينما يوجد الانسان المواطن أو المقيم تمتد له يد الخير بما تجود به من خيرات، وكل ما يلزم لإستمرارية الحياة بشكل طبيعي، من مسندم إلى ظفار ومن مسقط الى البريمي وفي كل زاوية من زوايا الخليج 365 وأركانه.. شرقه وغربه.. شماله وجنوبه، تعمل الحكومة ممثلة بكافة القطاعات المدنية منها والعسكرية بكل طاقتها ليكون الجميع بخير، ظروف استثنائية وعمل استثنائي وطاقات استثنائية وهمم عالية وضعت عمان فوق كل اعتبار متجاوزة ومتخطية لكل الصعاب والتحديات هدفها الأسمى والأول هو راحة المواطن أينما يكون.

إنّ هذه الجهود التي نشهدها تستحق منا الثناء والتقدير وتستحق منا كل كلمة طيبة في حقها، فتلك الجباه التي وضعت نفسها في الخط الأول من المواجهة وضحت بأنفسها خدمة للوطن والمواطن تستحق منا عظيم التقدير والامتنان وتحية إجلال واكبار.

في مسقط تتواصل الجهود ليكون الأهالي من مواطنين ومقيمين في ولايتي مطرح ومسقط بخير ولا ينقصهم أي شئ، الحياة تسير بشكل طبيعي، والفحوصات مستمرة للمواطن والمقيم على حدٍّ سواء، والتعامل مع الجميع كأسنان المشط لا تفرقة بينهم، المؤن والمواد الغذائية توزّع بالمجان على الجميع، سواعد عمانية مخلصة تشارك في توزيع المؤن والتغذية وإيصال الخدمات والمستلزمات بلا كلل أو ملل، أعين تسهر لأمن المواطن في الأحياء والمدن والطرقات، جهات معنية تتابع كل شئ، هنا الراحة وهنا الاطمئنان، حيث يعمل الجميع على راحة الانسان وطمأنينته واستقراره وراحة باله هو وعائلته وذويه.

في أقصى شمال عمان الغالية في مسندم حيث لم تثني المسافة ولا الطبيعة الجغرافية همم الرجال، فكان للجميع هناك وجود وبصمة، ولرجال قوات السلطان المسلحة وجودهم الأبرز، حيث تواصل سفن البحرية السلطانية العمانية نقل المشتقات النفطية لمحافظة ومسندم ومدها بما يلزم من هذه المشتقات إنطلاقاً من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية ووصولاً الى ميناء خصب بمحافظة مسندم، وذلك تماشياً مع الجهود الوطنية والاجراءات المتبعة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وجنوباً ومن محافظة ظفار نفذت إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني أمس عملية إخلاء طبي لعدد من المواطنين ممن يعانون من مشاكل صحية مزمنة تستدعي حالتهم إجراء فحوصات طبية متقدمة وإشراف طبي مكثف، حيث تم نقلهم من مستشفى السلطان قابوس بصلالة إلى المستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

إنّ المواقف التي ذكرتها تعد أمثلة لمواقف عظيمة شاملة كل شبر من هذا الخليج 365 العزيز، حيث ينال الجميع الرعاية الاهتمام وبالقدر الذي يحتاجه، كما أن تلك المشاهد والتجارب التي ذكرت ما هي إلا امثلة لواقع اشمل تعيشه البلاد من أقصاها الى أقصاها في ظل ظروف يعلمها الجميع إلا ان ثمة همماً تعانق المجد في عنفوانها فاعتلت الى حيث يطمح الجميع أن يكون يخدم الخليج 365 وترابه الطاهر فحق له ان ينال منا الشكر العظيم.

فشكراً لكل تلك الجهود المخلصة على ما تقدمه لهذا الخليج 365، وشكراً لكل الجهات المعنية التي تواصل مساعيها العظيمة لراحة المواطن وايصال الخدمة والرعاية له في كل شبر من تراب هذا الخليج 365 العزيز.

حفظ الله عمان وحفظ سلطانها المعظم وحفظ الشعب الوفي وكل من يعيش على تراب عماننا الغالية.

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* من اسرة تحرير (الخليج 365)