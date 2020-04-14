البحرية السلطانية العمانية تواصل نقل المشتقات النفطية إلى مسندم

تواصل البحرية السلطانية العمانية نقلها المستمر لصهاريج الوقود لتزويد شركات بيع المشتقات النفطية في محافظة مسندم، انطلاقاً من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية ووصولاً إلى ميناء خصب بمحافظة مسندم، وذلك تماشياً مع خطط قوات السلطان المسلحة لدعم الجهود الوطنية والإجراءات المتبعة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وحفاظاً على إدامة واستمرارية محطات الوقود والكهرباء في أرجاء المحافظة، وكذلك ضمان إدامة كافة الاحتياجات الضرورية والمعيشية الأساسية للمواطنين والمقيمين بها.

يأتي ذلك في إطار تفعيل آليات العمل الوطني المشترك بين مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وبما يضمن تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

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