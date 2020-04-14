سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعملية إخلاء طبي من ظفار لمسقط

لعدد من المواطنين ممن يعانون من مشاكل صحية مزمنة استمراراً للجهود التنموية التي تضطلع بها قوات السلطان المسلحة قامت صباح أمس إحدى طائرات النقل بسلاح الجو السلطاني العماني بعملية إخلاء طبي من محافظة ظفار لعدد من المواطنين ممن يعانون من مشاكل صحية مزمنة تستدعي حالتهم إجراء فحوصات طبية متقدمة وإشراف طبي مكثف، وقد تم نقلهم من مستشفى السلطان قابوس بصلالة إلى المستشفى السلطاني ومستشفى جامعة السلطان قابوس بمحافظة مسقط لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة، ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبًا إلى جنب ومع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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