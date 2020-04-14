مناقشة مستجدات وخطط إجلاء الطلاب المبتعثين للدراسة والمرضى المسافرين للعلاج بالخارج وخطط التوعية للوافدين

في اجتماع لوكلاء الصحة بدول المجلس حول تطورات فيروس كورونا (كوفيدـ 19 )

ـ استعرض الاجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها دول المجلس مع قدوم شهر رمضان المبارك

ـ بحث الاجراءات الطبية والقانونية والتشريعية لغسيل الموتى وصياغة تعريف موحد لسبب الوفاة بالفيروس

مسقط ـ (الخليج 365) :

عـقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي امس الاول اجتماعهم الرابع، والذي جاء انعقاده بناء على قـرار الاجتماع الطارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في بداية مارس الماضي، وذلك لمناقشة مستجدات فيروس (كوفيد ـ 19)، عبر الاتصال المرئي.

استعرض الاجتماع محضر الاجتماع الثالث الذي عقده أصحاب السعادة الوكلاء الأسبوع الماضي، ومناقشة تنفيذ الحملة التوعوية بعدة لغات مختلفة موجهة للوافدين المقيمين بدول المجلس، بالإضافة إلى بحث ومناقشة مستجدات وخطط إجلاء الطلاب المبتعثين للدراسة والمرضى المسافرين للعلاج بالخارج.

كذلك استعرض الاجتماع الرابع لأصحاب السعادة الوكلاء الاجراءات الاحترازية التي سوف تطبقها دول المجلس مع قدوم شهر رمضان المبارك، ومناقشة الاجراءات الطبية والقانونية والتشريعية لغسيل الموتى، إلى جانب صياغة تعريف موحد لسبب الوفاة لفيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وقد ثمّن أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو القطاع الصحي بدول المجلس حالياً، ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كما أشادوا في نفس الوقت بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هـذه الظروف الاستثنائية.

كما حثَّ أصحاب السعادة الوكلاء المواطنين والمقيمين بدول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وأكدوا على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الإشاعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، والتعاون مع كل المستجدات، لما يضمن سلامتهم وتمتعهم بأعلى مستويات الرعاية الصحية، مؤكدين على أهمية توثيق تجارب دول المجلس للاستفادة منها مسبقاً.

وقد تم الاتفاق بين اصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس على عقد الاجتماع الخامس لهم لمناقشة مستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يوم الاثنين القادم.