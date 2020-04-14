رحاب خلك في البيت.. أنا الذي أنا! (2)

أحمد المعشني

منذ سنوات دعوت مدربة هندية متخصصة في التأمل على طريقة (راجا يوجا) لمشاركتي في تقديم بعض تطبيقات التأمل في إحدى دورات التنمية البشرية التي أقدمها، وقبل أن أبدأ الدورة مع المشاركين طلبت منها أن تشرح لي خطوات التطبيق.وجهتني أن أجلس، ثم أدخلتني في حالة تأمل، بعد ذلك سألتني: من أنت؟ أجبتها: أنا أحمد!فسألتني: هل أنت أحمد الرجل أم المحاضر أم الإنسان؟ هل أنت أحمد الجسد أم العقل أم الروح؟ واستطردت تسألني أسئلة كثيرة.أدركت أنها تحثني على مزيد من التفكير! فقلت لها: أنا كل ما ذكرتي من الصفات والسمات والخصائص.طلبت مني أن أحرك ذراعي، ففعلت.سألتني ما الذي تقوم به الآن؟ قلت لها: أنا أحرك ذراعي.فسألتني: ما الذي تحرك من جسمك؟ أجبتها: ذراعي.ثم سألتني: هل أنت الذراعان؟ قلت لها: لا! فسألتني: من الذي يحرك الذراعين؟ أجبتها: أنا!، وبعد ذلك أمرتني أن أحرك ساقي، ففعلت، فسألتني: ما الذي يتحرك؟ أخبرتها: ساقي!، فسألتني: هل أنت الساقان؟ فأجبتها: لا!، فأردفت: ومن الذي حرك الساقين؟ قلت لها: أنا الذي حرك الساقين.وبعد ذلك طلبت مني أن أحرك جسدي كله، فوقفت وحركت جسمي يميناً وشمالاً، وقوفاً وجلوساً، فسألتني: ما الذي تقوم به؟ قلت لها: أنا أحرك جسدي! فأردفت: ومن الذي حرك جسدك؟ رددت عليها: أنا، فسألتني وهل أنت جسدك؟ أخبرتها:لا.ثم سألتني: إذا كنت أنت لست ذراعيك ولست ساقيك ولست جسمك، فمن أنت تحديداً؟ أجبتها: أنا إنسان!، سألتني: ولو ذهب جسمك ورجلاك ويداك وعقلك وجميع أعضاء جسمك، هل تنتهي؟ قلت لها: لا أنا كائن خالد، نحن نؤمن بأن الإنسان كائن مكرّم خلقه الله على صورته وهو باقٍ بروحه حتى وإن تلاشى وجوده المادي، حتى وإن مات، فهو كائن خالد، نفخ الله فيه من روحه، وهذا الجسد والصفات والعواطف والمشاعر والأفكار كلها ستزول ويبقى الإنسان الروح.تذكرت هذا الحوار الذي دار بيني وبين تلك المعلمة منذ سنوات، ثم قرأت منذ أيام ـ عندما كنت أعد لإحدى محاضراتي ـ مقالاً في كتاب (تأملات لإدراك الروح) لمؤسس طاقة البرانا المعلم تشوا كوك سوي، يحمل المقال عنواناً مثيراً وهو (أنا الذي أنا!)، ويخلص المقال إلى نفس النتيجة التي انتهيت إليها مع المعلمة (أوما) التي التقيتها منذ سنوات، وهي نفس الحقيقة التي تلتقي عليها كل الأديان وهي: إن الإنسان كائن أسمى من الحياة المادية العرضية، يعيش في الجسد ما شاء الله له أن يعيش ثم يرحل، وهذا ما يمنح الإنسان معنى أسمى وأرقى لوجوده في هذه الحياة.فمهما تعرض الإنسان لابتلاءات وتجارب واختبارات، فكل ذلك يمثل مرحلة إعداد وتأهيل لكي يرتقي بوعيه إلى آفاق أرحب تنتصر لبعده النوراني الذي يصله بالله سبحانه وتعالى.تعلمت من تلك التجربة وغيرها أن الإنسان مهما تعرض للعزل أو الحجر أو السجن، فكل ذلك بمثابة تدريب وإعداد له لكي يزيح عن عقله الظلمة، ويلقي عن كاهله كل الأعباء التي تكبله من مطالب مادية ليس من الضرورة أن تكون سبباً في شقائه أو مطالب معنوية ليس شرطاً أن يعطيها كل جهده واهتمامه.فالأولى بنا أن نعيش كائنات حرة، طليقة، غير مكبلين بأية قيود مادية أو معنوية يتحتم علينا في يوم ما أن نتخلى عنها ونرحل.* رئيس مكتب التنمية البشرية