استقبال طلبات المشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي حتى 29 ابريل الجاري

يواصل مجلس البحث العلمي استقبال طلبات التقدم للمشاركة في الجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها السابعة لعام 2020، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 29 ابريل الجاري، حيث تهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين لإجراء بحوث ذات جودة عالية وأهمية وطنية للسلطنة، ولتأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة.

ويمكن للباحثين تقديم طلبات المشاركة في الجائزة عبر فئتين، وهما: الفئة الأولى، جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها (أخصائي أول فأعلى للأطباء) وقت نشر البحث، والفئة الثانية:

جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)، وتشمل الجائزة، مجالات التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية، وذلك عن طريق التقديم عبر الموقع الالكتروني للمجلس: www.trc.gov.om فقط عبر الوصلة التالية https://home.trc.gov.om/NRA/SubmissionForm.aspx مع الالتزام بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وسوف يتم اغلاق نظام استقبال الطلبات في تمام الساعة (02.00) ظهراً من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 29 أبريل الجاري، ولمزيد من الاستفسارات، يمكن للباحثين التواصل على البريد الإلكتروني: [email protected]

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