(الخليج 365) تستطلع آراء عدد من الموظفين ورصد وجهات نظرهم حول أهمية التوجه للعمل عن بُعد

في المحليات 13 أبريل,2020 نسخة للطباعة

بعد قرار إعفاء الموظفين من الحضور الى مقرات عملهم

استطلاع ـ محمود الزكواني:

في ظل هذه الأيام والظروف الاستثنائية التي طرأت على السلطنة نتيجة تفشي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث أقرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) العديد من القرارت..

ومن ضمن الخطوات والقرارت التي اتخذتها اللجنة العليا (إعفاء الموظفين من الحضور الى مقرات عملهم والتوجه حول العمل عن بُعد).

(الخليج 365) استطلعت بعض الآراء لعدد من الموظفين الذين توجهوا للعمل عن بُعد ورصد ونقل وجهات نظرهم حول أهمية التوجه للعمل من بُعد، وعن التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية التغلب عليها..

وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذا الجانب.

* أهمية العمل عن بعد قالت عذراء السعدية حول أهمية العمل عن بُعد: في ظل التقدم التكنولوجي والتطور العلمي في هذا المجال يثبت لنا يوماً بعد يوم بأنه هو القادر على البقاء وهو الذي يستطيع الاستمرار والتقدم مهما بلغ الأمر من صعوبة وتوقفت سبل الاتصال البشري، وها هو الوقت المناسب يثبت ذلك ونحن نعمل من منازلنا بعد أن كانت أعمالنا لا تكتمل إلا بوجودنا في مقر العمل.

وأضافت: إن بعض الظروف التي جعلت الموظفين بالقطاع الحكومي يمارسون أعمالهم في منازلهم تعطي البشرية أملاً كبيراً في مدى قدرة التطور التكنولوجي والابتكار العلمي في هذا المجال على النهوض بعقول الكثير من الموظفين من خلال ممارستهم أعمالهم عن بُعد في أي مكان كانوا، وهم يشعرون بالاستقرار الذي يناشد فيه الكثير من العاملين في مناطق بعيدة عن مواقع سكناهم، وهي أيضاً تجربة تعطي المؤسسات خيارات بديلة لتكدس الموظفين في المؤسسات التي قد لا تسمح مساحتها باستقبال الكثير من الموظفين وعملهم في الموقع، وهي كذلك تجربة للمراجعين من مختلف المناطق للتعرف عن قُرب بالخدمات التي تنتهي بالتواصل التكنولوجي مع الموظفين دون التكلف بالذهاب الى مكان العمل، موضحة بأنه قد تكون هناك بعض التحديات والعوائق التي تجعل ممارسة العمل عن بُعد فيها من التعب بعض الشئ، فعلى سبيل المثال ـ لا الحصر ـ حول تهيئة المكان المناسب لبعض الأعمال، وحول عملية التواصل مع الزملاء الذين يرتبط العمل بهم في المؤسسات وبالإضافة الى توافر بعض المعلومات التي تتعلق بالعمل قد تكون من الضرورة والأفضلية بأن نتواجد في مقر العمل للحصول عليها، ولذلك قد يعتمد على الأطراف الأخرى ممن نتعامل معهم في بيئة العمل ومدى القدرة على التجاوب مع الاتصال الالكتروني من أجل إنهاء الأعمال بكل سهولة ويُسر، وكونها هي ليست بالتجربة الأولى بالنسبة لبعض الأعمال، فهناك الكثير من الأعمال كانت الظروف مهيأة كثيراً وتسهّل للموظفين على متابعتها من المنزل مثلاً كمن يعمل في مجال التواصل الاجتماعي في الكثير منهم من المؤسسات يعملون خارج إطار عملهم، وأيضاُ كالاعلاميين الذين لا ينتهي عملهم بمجرد الخروج من مؤسسات عملهم بل هم على تواصل مستمر ودائم بالعمل خارج حدود مقر العمل.

وأشارت عهود الى أن بعض الوظائف سواءً كانت للمختصين أو المهندسين أو العاملين في الأعمال الميدانية المختلفة وبالإضافة الى بعض من الموظفين في مجال الصحي، فإن هناك لا يزال الكثير منهم يجدون صعوبة كبيرة في ممارسة العمل عن بُعد وذلك لافتقادهم الكثير من الأدوات التي يعملون بها في المنزل ولعدم تواجد هذه الأدوات إلا في مقر أعمالهم، فالمختصون والعاملون في المجال الصحي وغيرها من أعمال ميدانية لا تجد المنزل مناسباً للعمل ولابد من أن يتواجدوا في مقر أعمالهم، ولهذا قد يتطلب جهود أخرى ربما تسهّل طريقة العمل عن بُعد لبعض المهن الميدانية مستقبلًا.

* تغيير الفكر في بعض الأعمال أحمد الحضرمي يقول: منذ ظهور هذه الجائحة أو فيروس كورونا والعالم في شلل اقتصادي متزايد، جعلت الكثير من دول العالم ما تزال في تفكير مقلق، ومع ذلك كله نتوقع أن أزمة فيروس كورونا (كوفيد – 19) ستغيّر الكثير من الأعمال التجارية في مجتمعنا من نواحٍ محتلفة وهامة.

وأضاف: من المرجّح أنه سيتُغذّي في الكثير من المجالات الالكترونية، فمثلاً سيزيد التسوق على شبكة الإنترنت والتعلّم على الإنترنت وسيزيد استثمارات في مجال الصحة العامة..

وغيرها من الأعمال، مشيراً الى أنه يجب على الشركات أن تفكر فيما تغيره هذه الأزمة وما تعلمَته بحيث تستطيع تجسيده في خططها المستقبلية، وهذا ما يجب أن نقوم به سواء من خلال التعامل مع هذه الجائحة أو مع الظروف القادمة، فالذي نخطط له حاضراً ومستقبلاً لابد أن يصادف الكثير من العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك.

* رفع روح المعنويات للمجتمع ويقول سالم الرميضي: إنه في ظل التداعيات التي يشهدها العالم من جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتي أدت الى توقف عن الحضور الحركة بشتى أنواعه ومنها التنقل داخل وخارج السلطنة بحيث انعكست سلباً في شتى الميادين الاقتصادية والإجتماعية، وإيماناً منا بالدور الإيجابي التي توليه الجهات الرسمية بالسلطنة وذلك لحفظ أرواح الناس وإرشادهم بالمكوث في المنزل ارتأينا أن ننظم أنفسنا ونسخّر كل الجهود التي تعلمناها في مجال التصوير الصحفي بوضع الخطط والبرامج الداعمة التي تفيد الناس وذلك في سبيل إرشاد الناس بما يوجب عليهم فعله في مثل هذه الأزمات، وذلك بقيامنا ببث بعض المقاطع المصورة وغيرها من الصور الفوتوغرافية لتشجيع وتحفيز المجتمع العماني بالبقاء في المنزل وبالإضافة الى رفع المعنويات وروح التعاون والتكاتف بين شرائح المجتمع الحكومية منها والخاصة، حيث أن مثل هذه الأزمات لاتنجلي إلا بتكاتف الجميع وذلك ليتحقق الاستقرار في الأوطان، سائلاً الله أن تنجلي هذه الجائحة بأقل الخسائر في الأرواح وأن يحفظ عمان وجميع المسلمين والعالم أجمع من شر سائر الأمراض.

* طريقة لتشجيع المجتمع أما هلال الشيادي فيقول: بما أن العالم بأسره يمرُّ بأزمة تفشى فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) الذي ضرب أعصاب المجمتع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حتى الممارسات الدينية الواجبة تغير حكمها مؤقتاً بسببه ودخل الوباء في كل نواحي حياتنا، فأوقف بعضها وبدّل حال بعضها وضيق الخناق على البعض، فإننا لم يبق لنا صوت نستمع إليه إلا صوت الطبيب الذي يدعونا إلى الالتزام بالجلوس والمكوث في بيوتنا وأخذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا بمأخذ الجد والتنفيذ الدقيق لها حتى نضمن سلامتنا وسلامة من حولنا وسلامة هذي الأرض الطيبة الجميلة التي لا تنبت إلا طيباً، مشيراً الى أننا ندعو الله جميعاً بأن يكشف عنا هذه الغمّة ويفرّج عنا هذه الأزمة وأن يجعل لنا ما بعدها خيراّ مما قبلها، كما أدعو الجميع إلى الالتزام بالبقاء في بيوتهم ولا يخرجوا منها إلا لأمر طارئ من أجل صحتنا جميعاً ومن أجل وطننا عمان وأن يتبعوا كل الإرشادات الطبية والصحية لذلك رأيت بإن اخاطب الناس وأوصل لهم المعلومات بالطريقة التي يمكن أن تكون محببة لهم وذلك من خلال هذه بعض الاناشيد والأبيات المشجعة التي قمت بتأليفها وانتشرت على الساحة بمقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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