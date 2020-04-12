فيما تم تسجيل (٥٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) و(109) تماثلت للشفاء مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة امس عن وفاة وافد مصاب بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يبلغ من العمر سبعة و ثلاثين عاما، وتعد هذه رابع وفاة تسجل في السلطنة لمريض مصاب بهذا المرض .

كما أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (٥٣) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة بذلك (٥٩٩) حالة وعدد الوفيات(4) حالات، وأوضحت الوزارة أن (١٠٩) حالات قد تماثلت للشفاء

وأهابت الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج

الغرفة حسب الإرشادات.

كما أهابت بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع

العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم

الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

وأكد بيان الوزارة أنه بالتزام الجميع بالعزل الصحي والتباعد الاجتماعي والجسدي يمكن وقاية الأنفس والأسر والمجتمع من فيروس كورونا إن

شاء الله تعالى.

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كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تعلن عن وفاة وافد مصاب بكورونا يبلغ من العمر 37 عاما ليرتفع عدد الوفيات الى 4 حالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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