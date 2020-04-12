خروج 500 شخص من العزل المؤسسي وتزويدهم بما يثبت انتهاء فترة عزلهم فيما تتواصل الجهود لإعادة العمانيين من الخارج بشكل متواصل

منسق قطاع الإغاثة والإيواء: أماكن الإيواء متوفرة بشكل مناسب ونناشد من بالعزل بعدم الاستعجال بالخروج

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

تواصل السلطنة بكافة قطاعاتها جهودها لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ـ19 ، واضعة امكانيات كبيرة للحد من انتشار الفيروس والتعاطي مع المستجدات بشكل متناسق بين عدة جهات، حيث تتواصل الرحلات الدولية القادمة من مختلف دول العالم لإعادة العمانيين الراغبين بالعودة الى ارض الخليج 365، مع ضمان توافر أماكن العزل المؤسسي بنسبة كبيرة، حيث بلغ عدد من خرج من العزل المؤسسي قرابة 500 شخص وتم تزويدهم بالمستندات الثبوتية التي تؤكد انتهاء فترة العزل لهم.

وقال حمود بن محمد المنذري منسق قطاع الاغاثة والايواء ان مجموعات من المواطنين انهوا فترة العزل المؤسسي ويتم نقلهم بشكل جماعي في حافلات الى ولاياتهم بشكل منتظم، حيث يتم تجميع الاشخاص من عدد من المراكز في مكان واحد و نقلهم بحافلات الى ولاياتهم ومحافظاتهم بشكل منسق وجماعي حسب المحافظات.

موضحا بان قرابة 500 شخص انتهت فترة عزلهم بمراكز الايواء الخاصة بالعزل حيث يتم تزويد كل شخص انهى فترة العزل بمستند يثبت انه انهى العزل المؤسسي حتى يتمكن من الوصول الى ولايته .

واكد المنذري على ان مراكز الايواء الخاصة بالعزل متوفرة بشكل كبيرة ولا يوجد اي نقص بها، مشيرا الى ان الاعداد القادمة من الخارج والتي تتطلب عزلا مؤسسيا تأتي بشكل متقطع وبالمقابل هناك اعداد تخرج من العزل بشكل مستمر الامر الذي ادى الى توافر اماكن العزل بشكل كبير.

وناشد حمود بن محمد المنذري الاشخاص المتواجدين بالعزل المؤسسي لعدم الاستعجال وضرورة انتهاء الايام المحددة للعزل، موضحا بان قطاع الاغاثة والايواء يمنح لكل شخص اتم ايام العزل إثباتا بذلك يؤكد انتهاء فترة العزل الصحي.