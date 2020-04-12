( الحيملي) .. آثار تاريخية منحوتة في الصخور تبين أوبئة (الجُدري) واستخدام الكهوف مكانا للعزل بالرستاق

الرستاق ـ من منى منصور الخروصية:

تُعدُّ الفيروسات والأوبئة المعدية والتي لها آثار جانبية على حياة الإنسان ليست وليدة اللحظة، وإنما تعاقبت مع مرور الزمن اختلفت فقط مسمياتها، فهناك العديد من الآثار والشواهد وهي دليل يستشهده الأهالي في وادي الحيملي بولاية الرستاق وأصبح متعارفاً عندهم مخلفة العديد من الخسائر سواء على المستوى الإنساني أو الصحي أو الاقتصادي، حيث تصنف من الجوانح التي تؤدي الى العديد من المخاطر من حيث أنها تستدعي الى التعاطي معها وفقما تقتضيه المصلحة العامة.

(الخليج 365) التقت مع حميد بن راشد الراجحي ليحدثنا عن قصة الأوبئة المعدية في ولاية الرستاق عامة ومنطقة الحيميلي بشكل خاص، حيث قال: إن الفيروسات والأوبئة لم تكتشف في هذه الفترة فقط وانما متجددة على مرَّ الزمان، ولدينا آثار توضح وتبين ذلك ومنحوتة في الصخور القديمة تبقى كشواهد تشير الى صراع الإنسان مع عدوى الأمراض، وهنا نشير لبعض المواقع والفترات التي صادف أن استخدمت لنقاط في العزل الصحي للمصابين بالأمراض المعدية بولاية الرستاق.

موضحاً بأن الاشخاص الذين تستدعي حالتهم الحجر الصحي أو العزل الصحي سابقاً كان يُخصص لهم مكان منعزل أو مبنى مخصص للعزل وفي بعض الأحيان يوضعون في كهوف بعيدةعن القرية كما هو الحال في وادي الحيملي، حيث كانوا يضعونهم أو يعزلونهم في كهف المجدر الذي استخدم في فترات تاريخية مختلفة، حيث مساحته لا تتجاوز ثمانية أمتار مربعة وهو بعيد عن البلد وعن التجمعات السكانية، وكان في الأساس مخصصاً للمصابين بمرض (الجُدري) ويتم التعرف مباشرة على المصابين وذلك أن مرض (الجُدري) يظهر مباشرة على الجلد وهو سريع الانتقال بين البشر، مشيراً الى أن جائحة مرض (الجُدري) سابقاً لا يوجد لها علاج أو لقاح قبل مئات السنين والطريقة الصحيحة حينها هي عزل المصاب عن بقية السكان، فالعزل يٌسهٍم في الحفاظ على الآخرين الذين لا ينقلون العدوى والحد من تجانسهم أو القيام بالزيارات مع أقربائهم ويؤدي ذلك الى حصر المصابين عن الآخرين.

وأضاف: إنه عُثِر على بعض المقابر القريبة من الكهف ومن خلال هذا ما نقله لنا أجدادنا وآباؤنا ليكون شاهداً على ما حملته تلك الحقبة السابقة، فالقبور ناتجة من وفيات مصابين بمرضالجدري وهذا ما تدل عليه شواهد القبور وهذه الشواهد بشكل عام موثقة من قبل الباحثين وكذلك الكهف وحتى المواطنين.

وناشد الراجحي الجهات المعنية في التوثيق تاريخ هذه المقابر تجنباً من التلف والاندثار فهي دليل متعارف من قبل أهالي المنطقة، حيث إنه يُعدُّ من الآثار التي تبين الامتداد الحضاري والانساني، ومنعاً من الإمتداد العمراني حتى يكون ذاكرة تاريخية لوادي الحيملي ولعُمان بشكل عام.