بلدية ظفار تواصل حملة الإصحاح البيئي في ولايات صلالة وطاقة ومرباط

في المحليات 12 أبريل,2020 نسخة للطباعة

صلالة ـ الخليج 365:

تواصل بلدية ظفار أعمال حملة الاصحاح البيئي ومكافحة نواقل الأمراض في ولايات صلالة وطاقة ومرباط للأسبوع السادس على التوالي، حيث تهدف الحملة إلى تعزيز الجوانب الصحية والوقائية والتصدي لمسببات نواقل الامراض والحفاظ على المظهر العام للمدينة والأحياءالسكنية والمواقع العامة والمزارات السياحية في المحافظة.

ففي مدينة صلالة تتواصل أعمال الرش اليومية لأرصفة الطرق الداخلية في الأحياء السكنية ومواقع الأسواق ومواقف سيارات الاجرة بالاضافة إلى المراكز الصحية وعدد من المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالمدينة التي تنفذها البلدية ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا بالتزامن مع حملة الاصحاح البيئي التي أسفرت نتائجها الأخيره عن ١٧٢ زيارة تفتيش صحية على المحلات والأنشطة التجارية تم على أثرها اغلاق ٨ محلات لعدم التزامها بالاشتراطات والمواصفات الصحية، كما تم الصاق ١٠٠ انذار على المركبات المهملة بمنطقة الصناعيات ونقل ١٢ مركبة، وفي مجال الاشراف على المنشآت والمباني قيد الانشاء تم حصر ٧٧ موقعاً لحظائر الحيوانات وسكناً للعمال مخالفة للوائح وانظمة البلدية وإزالة ١٢ موقعاً لأحواض مياه البناء، في حين تضمنت اعمال النظافة العامة نقل ١٥٤ شحنة مخلفات من مناطق عدونب وعوقد الشمالية وافتلقوت ومنطقة الصناعيات، بينما أسفرت أعمال الرش الصحي ومكافحة الحشرات ونواقل الأمراض عن زيارة ٤٩٦ منزلاً و٤٠٢٥ جفرة وغرفة تفتيش صحية و٤٧٥ حاوية قمامة و١٣ منشأة عامة بالإضافة الى حصر مواقع القوارض ومكافحتها في مناطق صلالة الغربية والشرقية والوسطى ومنطقة السعادة الشمالية والمعتزة، وفي ولاية مرباط بلغ عدد شحنات المخلفات التي تم إزالتها ٢٧٥ شحنة تضمنت مخلفات بناء ومخلفات الأحياء السكنية ومخلفات الحشائش والاشجار في المواقع العامة والطرق الرئيسية والفرعية في الولاية، وتضمنت أعمال الرش الصحي حصر ٣٠٠ موقع جفرة صحية و٣٠٠ موقع لغرف التفتيش الصحي و٣٠٠ مبنى و١٠ مواقع للحظائر الحيوانية في وسط المدينة ومرباط القديمة، حيث يسعى الفريق الصحي إلى تغطية مصادر التلوث البيئي ومصادر انتشار البعوض في الولاية واتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية اللازمة اتجاهها ضمن خطة الاصحاح البيئي التي تنفذها البلدية بالولاية، وفي مجال التفتيش الصحي على الأسواق والمحلات التجارية تتواصل أعمال الرقابة على المهن والأنشطة التجارية المصرحة وفقاً للاجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة من اللجنة العليا للحد من انتشار فيروس كورونا من حيث توافر الاشتراطات الصحية المعلن عنها في اطار التصدي لمنع انتشار الفيروس ومخالفة كل من يخالف هذه الاشتراطات والتأكيد على نظافة موقع العمل وتوفيره للمعقمات بشكل دائم.

وعن أعمال الحملة في ولاية طاقة يتواصل تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالولاية، حيث تم رش وتعقيم عدد من المنشآت الحكومية الحيوية في الولاية مثل مستشفى طاقة ومستشفى مدينة الحق ومركز صحي جبجات ومنطقة الاسواق بمركز المدينة، كما تتواصل أعمال الرش الصحي ومكافحة نواقل الامراض والحد من انتشارها ضمن خطة عمل تستهدف المواقع التي تشكل مصدراً لتكاثرها وانتشارها، وفي مجال النظافة العامة والحفاظ على المظهر العام للولاية يستكمل فريق النظافة العامة اعمالها في نقل كافة المخلفات والمشوهات المدرجة ضمن خطة عمل فريق النظافة التي تستهدف الاحياء السكنية والطرق الرئيسية والفرعية والمواقع والساحات العامة بالاضافة الى المواقع والمزارات السياحية بالولاية.

يُشار الى ان الحملة غطت حتى الآن أجزاء كبيرة من طاقة الغربية ومناطق المزارع ومنطقة الورش الصناعية وجاري استكمال بقية احياء ومناطق الولاية ضمن المراحل المتبقية للحملة، كما تضمنت نتائج حملة الاصحاح البيئي ومكافحة نواقل الامراض بسهل نيابة زيك ونيابة حجيف ازالة كميات من المخلفات والمشوهات للسهل، بالاضافة الى ردم عدد من مواقع الحفر والبرك المائية والتفتيش على الانشطة التجارية المتواجدة في الموقع وتحري التزامها بالقوانين والأوامر المحلية المنظمة للانشطة التجارية بالاضافة الى التزامها بالاجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وقد انتهت الحملة في وقت سابق أعمالها في سهل نيابة السان (ارزات) وسهل نيابة قيرون حيريتي وجاري استكمال تغطية مواقع سهول النيابات الاخرى خلال المراحل المتبقية من الحملة.