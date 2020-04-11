تعزيز الجهود الرقابية والاحترازية المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء في ظفار

صلالة ـ العمانية: تقوم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه مثلة بدائرة سلامة وجودة الغذاء بمحافظة ظفار بتعزيز حملاتها التفتيشية والرقابية المتعلقة بالسلامة الغذائية وذلك تنفيذا للقرارات والإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وقال صلاح بن سالم العجيلي مدير دائرة سلامة وجودة الغذاء بمحافظة ظفار في تصريح لوكالة الأنباء العمانية: إنَّ الدائرة تقوم حالياً بتنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كالتقيد بقرار منع تقديم الأطعمة في المطاعم والمقاهي عدا الطلبات الخارجية وكذلك منع تقديم الشيشة للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف: إن الدائرة تقوم بمتابعة البلاغات والشكاوى الواردة إليها على مدار الساعة من خلال مناوبات لمفتشي الأغذية حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي منشأة تخالف القرارات والقوانين المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء.

وأوضح العجيلي بأنه تم التعميم على جميع المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية بضرورة ارتداء العاملين فيها للقفازات الطبية والكمامات وأغطية الرأس مع تغيير القفازات بإستمرار كإجراء احترازي لمنع نقل عدوى الفيروس، مؤكداً أهمية تقيّد المنشآت الغذائية بالاشتراطات والتدابير الاحترازية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تتعلق بسلامة وجودة الغذاء.

وتسعى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه من خلال مركز سلامة وجودة الغذاء إلى تأمين صحة وسلامة المواد الغذائية في الأسواق المحلية لضمان وصولها إلى المستهلكين بصورة سليمة وآمنة بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات والمعايير المعتمدة لسلامة وجودة الغذاء بهدف الحفاظ على الصحة العامة.

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