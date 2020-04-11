الحياة تسير بشكل طبيعي وجهود حكومية وأهلية لضمان توافر السلع وكل ما يلزم لراحة المواطن والمقيم مع دخول العزل التام لولايتي مطرح ومسقط حيز التنفيذ

في المحليات 11 أبريل,2020 نسخة للطباعة

مملثة مطرح بـ (الشورى): العزل الصحي إجراء ضروري، كي لاينتشر المرض بسبب النقل المجتمعي وطبيعة الولاية ممثل مسقط: نلمس حس إستشعار المسؤولية وتجاوزنا مسألة عدم وجود مراكز للتسوق بتقنين إجراءات التنقل ـ العمل على حصر المحتاجين ممن لا يتدبر حاجته الغذائية من العمانيين والوافدين لتوفير الاحتياجات

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

منذ أن دخل العزل الصحي التام لولاية مطرح حيز التنفيذ في الأول من ابريل الجاري وبدء العزل الصحي لولاية مسقط يوم الجمعة الماضي، تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، تواصل الجهات الحكومية ومن بينها العسكرية والمدنية والأهلية متمثلة بالجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني أدوارها العظيمة في سبيل استمرارية الحياة بشكل طبيعي في الولايتين وبما يتناسب واحتياجات المواطنين والمقيمين بهما وتزويدهما بما يلزم من احتياجات وفي سبيل ضمان الرعاية الصحية المناسبة وحفاظاً على سلامة الجميع واصل الفريق الطبي من ‫صحية مسقط المسح الطبي وأخذ العينات من المواطنين والمقيمين الذين ظهرت عليهم الأعراض بولاية مطرح.

حيث يتم إجراء الفحص في سبلة مطرح ومركز مطرح الصحي وشارك في التنظيم مجموعة من المتطوعين من أهالي الولاية.

وفي ولايتي مطرح ومسقط تسير الحياة بشكل طبيعي، حيث تشهد الولايتان التزام المواطنين والمقيمين باجراءات العزل الصحي وتجنب الخروج من المنازل، مع مواصلة الجهات المعنية تقديم ما يلزم من مستلزمات ومؤن وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة وغرس روح التعاون بين المؤسسات وافرد المجتمع وبث الطمأنينة لدى المواطن والمقيم والتأكيد على ان تلك الاجراءات وضعت من أجل سلامة الجميع.

وقالت سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح: دخلت ولاية مطرح العزل الصحي، وهو إجراء ضروري جداً، كي لاينتشر المرض بسبب النقل المجتمعي، فطبيعة مطرح كولاية تجارية وسياحية، تربط بين العالم الداخلي والخارجي، ولعل حصول العدوى من خلال سوق مطرح، أو بسبب عدد الوافدين الكبير الذي يعمل في السوق ويسكن حوله في الاحياء والحارات المختلفة.

مشيرة الى أن طبيعة منازل مطرح الصغيرة، وتكدس الحارات وتداخلها، وكثافة تواجد الوافدين في البيت الواحد زاد كثيراً من احتمالات العدوى.

وثمنت ممثلة الشورى بولاية مطرح التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحمل الدولة فحص وعلاج الوافدين، مؤكدة بأن هذه التوجيهات أثلجت الصدور، وأراحت سكان مطرح وأراحنا جميعاً.

مشيرة إلى أن جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ وضع كل امكانات الدولة في مواجهة الفيروس رغم الظرف المالي الذي تمر به البلاد بشكل عام والعديد من الدول حول العالم بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط، مؤكدة على أن السلطنة بكل مؤسساتها تضع الانسان وصحته وسلامته في سلم الاولويات.

وأشارت اللواتية الى ما اتخذته اتخذت اللجنة العليا من تدابير لترجمة هذه التوجيهات، منوهة الى بدء وزارة الصحة الفحص في عدد من النقاط في الولاية للذين يحتمل اصابتهم بالفيروس.

موضحة على أن الولاية من الممكن أن تكون بحاجة الى العزل المؤسسي للوافدين المصابين، فطبيعة مساكنهم الضيقة وتكدسهم في بيوت وشقق صغيرة يزيد من فرص العدوى لأقرانهم، حتى لا تصبح الولاية بيئة خصبة للعدوى، مؤكدة على أن الاهالي من سكان مطرح ملتزمين جداً ومتعاونين حول تنفيذ ارشادات وزارة الصحة فلهم الشكر الجزيل.

وبينت عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح بأن أعضاء مجلس الشورى عن ولاية مطرح وكمشرفين في فريق مطرح الخيري شكلوا لجنة مع سعادة والي مطرح، تضم أعضاء من لجنة التنمية الاجتماعية، وأعضاء من فريق مطرح الخيري، وأعضاء من الهيئة العمانية للاعمال الخيرية، وبعض رجال الاعمال، وتتعاون معنا جمعية الرحمة الخيرية، وبعض المتبرعين من الولاية، ولجنة الزكاة في الولاية، وذلك لتقديم المساعدات الغذائية للسكان من العمانيين والوافدين على السواء، وقد تم انجاز عمل جيد في المجال خلال الأيام السابقة، وتم توزيع حقائب المساعدات الغذائية للكثير من مناطق مطرح المغلقة، ولكون مطرح منطقة عزل فان الكثير من الأسر والمقيمين يلقون بعض الصعوبة في تدبير احتياجاتهم الغذائية، ونحن نقوم بما يمليه علينا الظرف والواجب، وخاصة أن مطرح ولاية ذات كثافة سكانية عالية جداً، ويجري العمل الآن لحصر المحتاجين تحديداً والذين لايستطيعون تدبير حاجاتهم الغذائية بسبب توقف أعمالهم ومصدر رزقهم من العمانيين والوافدين، كي يتم العمل على توفير احتياجاتهم خلال فترة العزل.

وأشارت سعادتها الى أن ممثلي الولاية بمجلس الشورى رفعو للمجلس مرئياتنا حول ولاية مطرح عبر رئيس مجلس الشورى الى اللجنة العليا، والتي رحبت بذلك فلها كل الشكر الجزيل.

وفي ختام تصريحها توجهت سعادة الدكتورة طاهرة بنت عبدالخالق اللواتية عضوة مجلس الشورى ممثلة ولاية مطرح بالشكر لوزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط وسائر وحدات الدولة لما يبذولونه من جهد كي تعبر مطرح وبلادنا الى بر الأمان.

من جانبه قال سعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط: تم تطبيق إجراءات العزل الصحي التام على ولاية مسقط ضمن الاجراءات الاحترازية الوقائية للحد من الانتشار الوبائي لمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، ونلمس في الولاية حس إستشعار المسؤولية لدى أبناء الولاية منذ الوهله الأولى من تطبيق العزل وحسن الاستجابة.

وأضاف سعادته: كان لدينا تحدٍّ في عدم توفر مراكز التسوق في الولاية بدءًا من ريام وحتى السيفة التي من شأنها أن تسد حاجة الأهالي وتلبي المتطلبات الأساسية وقد تم معالجة ذلك بتقنين إجراءات التنقل لشراء المستلزمات شريطة أن يذهب فرد واحد من العائلة الواحدة لتأدية غرض الشراء مع الأخذ بتدابير الوقاية اللازمة وتجنب الأماكن المزدحمة قدر المستطاع.

وتوجه سعادة علي الجابري ممثل ولاية مسقط بالشكر الجزيل لـشرطة عمان السلطانية على حسن إدارتهم لحركة التنقل الصحي لأبناء الولاية كما توجه بالشكر لكافة الجهات التي تعمل في ظل هذه الظروف، كما شكر كآفة أبناء الولاية على حسن التعاون وكريم التكافل، داعياً من الله جلّ في علاه كشف الغمة وزوال البلاء.