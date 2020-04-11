مسقط ـ العمانية:

أعلنت وزارة الصحة أمس عن تسجيل (٦٢) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩).وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٥٤٦) حالة وعدد الوفيات (٣)، وتود الوزارة التأكيد على أن مائة وتسع (١٠٩) حالات قد تماثلت للشفاء.

وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات، كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.

بالتزامنا بالعزل الصحي وبالتباعد الاجتماعي والجسدي سنقي أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من فيروس كورونا إن شاء الله.

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كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل (62) إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتماثل (109) للشفاء .. العدد الكلّي للحالات المسجلة (٥٤٦) حالة، والوفيات (٣) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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