منصة المدن الذكية تعلن عن التطبيقات الفائزة لأفضل تطبيق لمراقبة مصابي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

في المحليات 11 أبريل,2020 نسخة للطباعة

أعلنت منصة المدن الذكية – وهي مبادرة تشاركية بين مجلس البحث العلمي ووزارة التقنية والاتصالات والمجلس الأعلى للتخطيط وبلدية مسقط، وتعتبر كأحد برامج مجلس البحث العلمي ـ عن الفائزين في مسابقة أفضل تطبيق لمراقبة مصابي فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).

وهدفت المسابقة إلى المشاركة المجتمعية في الجهود الوطنية في التصدي للجائحة والحد من انتشاره من خلال تقديم تطبيق إلكتروني يساعد في عملية احتواء انتشار الفيروس في المجتمع، إلى جانب احتضان التطبيقات الفائزة من قبل المؤسسات الداعمة، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية بشأن التطبيقات الفائزة لتحديد الآلية التي ستستخدم بها لاحتواء الفيروس.

وتمت طريقة التقييم للتطبيقات المشاركة في المسابقة عن بُعد باستخدام وسائل إلكترونية في شبكة الانترنت مثل: برامج الفيديو كونرفيرنس مثل (ويبيكس وزووم وجو تو ميتينج ..وغيرها)، وقامت آلية التسليم على قيام المتسابقين بتسليم التطبيق عبر موقع المنصة، وبلغ عدد التطبيقات التي تقدمت للمشاركة في المسابقة الى (30) تطبيقاً، تضمنت أفكاراً متنوعة، وتقنيات حديثة، وكان هناك تنوع بارز في الأفكار والتطبيقات المتقدمة، وأوضحت التطبيقات المتقدمة للمشاركة مدى فهم المشاركين لفكرة المسابقة وبحثهم العميق عن حلول وأفكار رائدة، وكان هناك تنافس كبير بين هذه التطبيقات المختلفة، وتكونت لجنة التقييم من عدد من المؤسسات والجهات المعنية وضمت أكثر من سبعة اشخاص، وتألفت من وزارة الصحة وشركة تنمية ابتكار عمان، ووزارة التقنية والاتصالات .. وغيرها.

حيث أحرز تطبيق (اصحاح) لكل من: مزون الحبسية ورحمة الحبسية ومزنة الحبسية على المركز الأول، وجائزة مالية بقيمة 1300 ريال عماني، حيث طور برنامج أصحاح حلاًّ لتحديين لمواجهة جائحة (كوفيد ـ 19)، وهما، أولاً: تقصي وبائي أسرع، حيث تم استخدام نظام تعقب للمستخدم عن طريق الأقمار الصناعية، ولا يتم فيه مشاركة البيانات إلا بإذن وإقرار المستخدم، وذلك للوصول لقاعدة بيانات ضخمة تسهل التقصي الوبائي للعدوى.

وجاء تطبيق (عمان تواجه كورونا) في المركز الثاني لصاحبه معاذ بن يوسف البلوشي وجائزة مالية بقيمة 800 ريال عماني، حيث يتضمن التطبق على النشرات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المعنية بهذه الجائحة، كما يتضمن نافذة تعريفية عن كورونا وطرق الوقاية منه، ومن مميزات التطبيق هو البحث عن الخدمات الصحية المتوافرة على بعد (20) كم عن موقع المستخدم الحالي للتطبيق، كما يتميز بالتقييم الذاتي لمرض فيروس كورونا، وهي الأسئلة الأولية التي يسأل المريض عنها، ويشمل تطبيق عمان تواجه كورونا على نافذة للشائعات وتفنيدها، وبالتلي التحذير من هذه الشائعات على نطاق أوسع لشريحة مختلفة اللغات من المجتمع، والتطبيق يتميز أيضا بالمزودين الذي يتوافر لديهم خدمة التوصيل للمنزل، فيوفر التطبيق نافذة تسجيل للموردين ونافذة اخرى للمستخدمين لعرض المزودين القريبين على بعد (20) كم.

وحصل تطبيق (خلونا نهجع) على المركز الثالث لكل من: لؤي الحبسي وسليمان الرواحي، وحصل على جائزة مالية بقيمة 400 ريال عماني، وهو تطبيق متكامل وجهد من شباب عمانيين، فكرته الأساسية تهدف الى مساعدة الجهات المعنية في متابعة ومراقبة مرضى فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والملتزمين بالحجر المنزلي والمؤسسي، كما يمكن لجميع سكان السلطنة الاستفادة من هذا التطبيق من خلال أخذ الحيطة والحذر ومعرفة المستجدات حول هذا المرض، ويساعد في تجنب الاقتراب من المصابين أو حتى الملتزمين بالحجر الصحي.