قوات السلطان المسلحة تساهم في تجهيز مراكز الإيواء لقطاع مسقط في إطار خطط الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)

من خلال توفير مجموعات مختلفة من المتطلبات الأساسية في إطار استمرار تفعيل خطط قوات السلطان المسلحة لدعم الجهود الوطنية وإجراءات الحد من الآثار المترتبة على تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، قام صباح أمس كلٌّ من سلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية والخدمات الهندسية بوزارة الدفاع بتوفير ونقل مجموعات مختلفة ومتنوعة من معدات الدعم والإسناد والمتطلبات الأساسية والضرورية لتجهيز مراكز الإيواء لقطاع الإيواء والإغاثة بمحافظة مسقط وتعزيزاً لجهود المنظومة الطبية بالسلطنة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ ١9) والتي من شأنها تساند الإجراءات الصحية للقطاع الطبي والجهات الأخرى ذات العلاقة.

كما قامت الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع بتفعيل خطط الإجراءات الاحترازية والوقائية في إطار المساهمة للحد من انتشار الوباء.

الجدير بالذكر أن قوات السلطان المسلحة تواصل تقديم الإسناد للجهات والمؤسسات المعنية وذلك تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، إلى جانب تفعيل آليات العمل الوطني المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة العسكرية منها والأمنية والمدنية.

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