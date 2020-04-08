إغلاق محافظة مسقط لـ 12 يوما .. قرارات جديدة للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)

ـ ـ استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة ـ تعليق الدراسة مستمر في كافة المؤسسات التعليمية والتأكيد على أهمية استمرار خدمة التعلّم عن بُعد اللجنة تعرب عن شكرها وتقديرها للجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية العمانية في الخارج لتسهيل عودة المواطنين

مسقط ـ العمانية : عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا أمس برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة ونظرًا لتزايد عدد الحالات المصابة في عدة مواقع مختلفة في السلطنة أبرزها ولاية مطرح، وفي إطار الجهود المبذولة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، ومن ضمنها العزل الصحي التام لولاية مطرح ابتداءً من يوم الأربعاء السابع من شعبان 1441هـ الموافق الأول من أبريل 2020م وحتى إشعار آخر، وفي سبيل الحد من انتشار الفيروس، فقد قررت اللجنة إغلاق محافظة مسقط من خلال تفعيل نقاط التحكّم والسيطرة، بحيث يبدأ التطبيق اعتبارًا من الساعة العاشرة من صباح يوم غد الجمعة 16 من شعبان 1441 هــ الموافق 10 من أبريل 2020م ولغاية الساعة العاشرة من صباح الأربعاء 28 من شعبان 1441 هـ الموافق 22 من أبريل 2020م، مع استمرار نقاط التحكّم والسيطرة في جميع محافظات السلطنة .

كما قررت اللجنة استمرار تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر، مع التأكيد على أهمية استمرار الجهود القائمة في خدمة التعلّم عن بُعد عبر المنصّات التعليمية .

وقد أعربت اللجنة عن شكرها وتقديرها للجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية والملحقيات الثقافية العمانية في الخارج في تسهيل عودة المواطنين عمومًا، والطلبة على وجه الخصوص، إلى السلطنة . حفظ الله تعالى الجميع من كلّ مكروه.