شارك معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم عبر الاتصال المرئي الذي تم امس .

تم خلال الاجتماع استعراض الجوانب المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات احترازية للحد من تفشيه، وسبل التنسيق الأمني القائم بينها بما يعزز الجهود

المشتركة في مواجهة هذا الوباء .

وقد بحث أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخليةعددا من الموضوعات الأمنية المهمة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد، وسبل مواجهته، والحد من انتشاره.واتفق الوزراء على حزمة من الإجراءات التي يمكن ان تساهم في مواجهة هذا الفيروس من خلال :

تشكيل فريق مشترك رفيع المستوى من ممثلي وزرات الداخلية بالدول الاعضاء يجتمعون- عبر تقنية الإتصال المرئي–، لمتابعة المستجدات وتنسيق الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تبادل المعلومات بين وزارات الداخلية في دول المجلس حول الاجراءات الاحترازية الامنية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة الاجراءات التي تتطلب في تطبيقها التعاون مع الجهات النظيرة في دول المجلس.

الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطبيق الاجراءات الاحترازية الامنية وآليات التحكم والسيطرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بمشاركة السلطنة.. وزراء داخلية (التعاون) يناقشون الاجراءات الاحترازية بدول المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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