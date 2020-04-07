القطاع الصحي ببلدية مسقط يواصل جهوده الميدانية في أعمال المكافحة من خلال خطة عمل متكاملة لإجراء عمليات الرش والتطهير في مختلف الأماكن العامة

ـ مطرح أولوية .. وهناك (16 عاملا) يعملون ميدانيا في المكافحة والتطهير باستمرار

ـ البلدية تطبق التدابير والإجراءات المكثفة لتوفير الحماية البيئية لأفراد المجتمع وبما يتوافق مع المبادئ التوجيهية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا

ـ دعم المبادرات ومشاركة المجتمع في أعمال التطوع البيئي والميداني .. أثمر من خلال طائرة (تيك وكان) التكنولوجية

في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة بمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، تواصل بلدية مسقط ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية جهودها المبذولة في تنفيذ خطة عمل متكاملة لإجراء عمليات الرش والتطهير في مختلف الأماكن العامة والميادين والساحات والأحياء السكنية للحد من تفشي فيروس كورونا، حيث تم مراعاة أن يشتمل برنامج التطهير كافة ما يضمن تغطية المناطق والمواقعع الحيوية بمختلف ولايات محافظة مسقط.

* مطرح كأولوية

وقد تركزت خطط الرش والتعقيم في عدد من فرق العمل التي ركزت جهودها لتغطية أجزاء كبيرة من ولاية مطرح، إذ تم الأسيوع الماضي استهداف عدد من المناطق ومنها:(منطقة روي، حلة القرين، حلة القلعة، حلة العلاية، الحمرية والولجة) وتم تقسيم فرق العمل إلى (5) فرق، اشتملت على (14) عاملاً وفنيين ومراقبين، كما تم خلال هذه الأسبوع تخصيص خطة الرش في ولاية مطرح لتشتمل على مناطق:(الوشل، الزبادية، حلة العريت، سور اللواتيا، منطقة جبروه، الشجيعية، وبلغت أعداد الفرق المشاركة في هذه الحملة (16) عاملاً في مجال المكافحة، (4) فنيين مع عدد من السيارات المساندة لأعمال التطهير ولتنظيف الحاويات.

يُذكر أن جدول برنامج التعقيم في ولاية مطرح ابتدأ مسبقاً بتعقيم مركز صحي مطرح وباتجاه سوق مطرح للداخل، ومن دوار حي الميناء مروراً بسوق الأسماك والخضراوات والفواكه، مرورًا باتجاه الطريق البحري إلى دوار الريام، وكذلك منطقة وادي عدي ـ حلة الجزيرة حلة السد ومنطقة الحمرية، إلى جانب منطقة روي السوق التجاري – الولجة، الوادي الكبير، مركز روي التجاري، مواقف التكاسي، مواقف المواصلات، وساحة جامع السلطان قابوس، كما تم الاعتماد في خطة الرش على اختيار المعقمات الآمنة والمختبرة قياسيًا، وتم توزيع فرق الرش والتعقيم على كافة المناطق، وذلك حسب جدول زمني معد لكافة الولايات، بدءًا من الساعة السابعة مساءً وبشكل متواصل حتى الساعة السابعة صباحاً من كل يوم، واستخدمت فرق العمل عدداً من المعدات منها: معدات الضغط العالي، ومعدات الرش المحمولة، كما استخدمت خلطة الكلور بنسب محددة حسب البروتوكول العالمي، وسيستمر برنامج التعقيم ليشمل ولايات محافظة مسقط الأخرى.

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* الكوارد الميدانية

وفي سبيل هذه الجهود فقد شاركت عدد من الكوادر البشرية العاملة في قطاع الشؤون الصحية من مختلف مديريات بلدية مسقط؛ ففي ولاية مطرح ، شارك (70) موظفاً وعاملاً، و(40) من بلدية مسقط ببوشر، وكذلك بنفس العدد من مديرية السيب، مع مشاركة (5) موظفين في أعمال الحملة في ولاية قريات، و(20) من قطاع الشؤون الصحية في رئاسة البلدية، وقد استخدمت معدات الرش والضغط العالي بنحو (27) معدة مخصصة لهذا الغرض و(50) طلمبات، مع استخدام معدات لتنظيف الشوارع وتنظيف الحاويات، و(7) سيارات كبيرة للرش، وعدد آخر من السيارات الصغيرة التي تم تركيب أجهزة الضغط العالي.

* التكنولوجيا كبديل

وفي مجال دعم المبادرات ومشاركة المجتمع في أعمال التطوع البيئي والميداني فقد كان لمشاركة (تيك وكان) التكنولوجية دور مساهم في أعمال الرش باعتبارها شركة رائدو في مجال التكنولوجيا وقد أمكن الانتفاع بطائراتها المسيرة للرش وتعقيم عدة مواقع بولاية السيب، حيث استغرقت كل جولة للرش بواسطة هذه الطائرات حوالي (20) دقيقة، مع احتوائها على (16) لتراً من المطهرات، وكانت هذه التجربة محل اهتمام من قبل البلدية، مما قد يجعل لها مستقبل لدعم أعمال البلدية المساندة في قطاع المكافحة، حيث توفر هذه الطائرات الجهد على الكادر البشري، أنها مجال تقني يمكن التحكم به عن بعد، وقد تساعد في تغطية مساحات أوسهل وبسهولة أفضل، فهناك مساحات تصلها الطائرات في وقت قصير، بعكس العمل بواسطة السيارات التي قد تواجه صعوبة في صعود بعض الأرصفة، أو الوصول لمناطق لا يمكن الوصول لها، يذكر بأن وكان للتكنولوجيا رائدة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وطائرات بدون طيار وهي تمكن الحكومات والشركات المنتجة من تطوير حلول ذكية فعالة من حيث التكلفة وتوفر الكفاءة والسلامة والإنتاجية.

يُذكر أن بلدية مسقط تحرص على تسخير كافة إمكانياتها وجهودها الخدمية من أجل تفعيل دور القطاع الصحي في ظل الظروف الراهنة. وتأتي هذه الجهود في إطار حرص البلدية على مواصلة تطبيق التدابير والإجراءات المكثفة والرامية لتوفير أعلى درجات الحماية البيئية لأفراد المجتمع، وبما يتوافق مع المبادىء التوجيهية وقرارات وتوصيات اللجنة العليا.