“الصحة” تؤكد تعافي طفل يبلغ من العمر سنة ونصفًا، كان مصابا بعدوى فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

مسقط ـ العمانية : أكدت وزارة الصحة أمس تعافي طفلٍ يبلغ من العمر سنة ونصفًا تم ترقيده في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني مصابٍ بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) كان قد أصيب به من أحد والديه المصاب.

وقد أدخل الطفل للمستشفى وكان يعاني من سرعة في التنفس وكحّة بسيطة، وتم وضعه تحت الملاحظة يومين لعمل الفحوصات والأشعة والعناية الطبية اللازمة.

وأكدت الوزارة على أن ما يدعو للفرح والسرور أن الطفل بخير الآن وقد غادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية وهو حاليا في كنف عائلته بصحة وعافية.

وتدعو الوزارة إلى أخذ اقصى درجات الحيطة والحذر وعدم التهاون في التعامل مع الفيروس وحماية الأطفال والكبار من الاختلاط قدر الإمكان.

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