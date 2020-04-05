(صحية ظفار) تفعّل غرفة العمليات لمتابعة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

ضمن الخطط التي تنتهجها وزارة الصحة لمواكبة أي طارئ وجديد، تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار عملها الدؤوب المتواصل من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، حيث تم تفعيل غرفة العمليات بمكتب مدير عام الخدمات الصحية بمحافظة ظفار والمتمثل في قسم الطوارئ والأزمات وذلك بالتنسيق بين قطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة ومع مركز الأغاثة والايواء بالمحافظة.

إذ تقوم غرفة العمليات بعمل متواصل على مدار الساعة من خلال التنسيق المباشر مع شرطة عمان السلطانية والقوات المسلحة والجهات المدنية والعسكرية، حيث من خلالها يتم تلقي الإستفسارات والرد عليها من قبل المواطنين والمقيمين بمحافظة ظفار على الخط الساخن رقم:(99044949) حول فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والتعرف على الإرشادات الصحيحة المنبثقة من اللجنة العليا المكلفة لبحث إلية التعامل مع التطورات الناتجة عن إنتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).جدير بالذكر أن غرفة العمليات بالمديرية تقوم بالتواصل مع الجهات المعنية ذات الإختصاص لمتابعة كل جديد أول بأول عن طريق العرض المرئي والحصول على التقارير والإحصائيات من دائرة مراقبة ومكافحة الامراض المعدية وربط قاعدة البيانات للمواقع بإستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وتم خلال الفترة الماضية تشكيل عدة فرق ومجموعات تعمل بشكل مباشر مع كل الأفراد المصابين أو المشتبه بهم وعرض كل ال مستجدات للجهات الطبية المختصة التي تقوم بدورها للإطمئنان على صحة المواطنين والمقيمين بمحافظة ظفار.

حيث تناشد المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار كل المواطنيين والمقيمين على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والإرشادات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة وأخذ المعلومة من مصدرها الرسمية.