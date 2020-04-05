مركز إدارة عمليات البيانات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بمسقط يتخذ من الكلية التقنية العليا مقرّا له

يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع

اتخذ مركز إدارة عمليات البيانات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بمحافظة مسقط من الكلية التقنية العليا بمسقط مقرًا له، وهو يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ويقوم المركز على متابعة مختلف الأعمال المتصلة بالفيروس وعلى التدقيق في استمارات التبليغ عن المرض ليتأكد من صحتها، كما يقوم بإدخال البيانات ضمن برنامج (الترصد) الذي أُعدًّ لهذا الغرض.

وقد اوضحت الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط بأنّ مركز إدارة عمليات البيانات الخاصة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) يعتبر مكاناً موحّداً للاستقبال والتبليغ والمتابعة وإدخال البيانات فيما يخص فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بهدف سهولة التنسيق بين فرق العمل المعنية بالجائحة، حيث تم تزويد المركز بجميع المستلزمات الفنية للقيام بدوره ومتابعة الحالات المشتبه بها والمصابة والترصد لها.

وأضافت: إن المركز يقوم بإدارة عمليات يتكون من عدة أقسام وفرق عمل، بحيث يقوم كل قسم بمتابعة العمل الموكل إليه مثل قسم إدارة البيانات الخاصة بالحالات المشتبه والمؤكدة الإصابة بفيروس كورونا ويقوم برنامج (الترصد الوبائي) يقوم باستقبال ومتابعة استمارات التبليغ عن حالات الاشتباه ومتابعة البلاغات مع التأكد من صحتها واكتمالها، إضافة إلى ادخال البيانات في برنامج (الترصد) ومتابعة نتائج العينات واستقبال قائمة النتائج من المعامل المركزية وإدخال وتوثيق بياناتها في قاعدة البيانات، كما يقوم قسم إدارة البيانات للحالات المؤكدة والمشتبه لفيروس كورونا باستلام النتائج المخبرية من المختبر المركزي والتقصي الوبائي عن بعض الحالات وحصر المخالطين وتوزيع الحالات على المراكز الصحية للمتابعة اليومية لمدة أربعة أيام والتواصل مع رؤساء المراكز الصحية ونفاط الارتكاز للمتابعة والتحديث اليومي للحالات من العزل المنزلي والمؤسسي للمستشفيات ان تطلب الامر ذلك.

وقالت العجمية: يقوم قسم تقنية المعلومات بالتأكد من استمرار عمل الأنظمة الالكترونية سواء الصحية أو الإدارية في جميع المؤسسات الصحية التابعة للمديرية ومركز العمليات وتقديم الدعم الفني لها ومتابعة عمل برنامج (الترصد) وحل مشاكل التقنية وعمل ترقية لنظام الشفاء.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة فاطمة على دور العلاقات العامة والاعلام مع التثقيف الصحي بمتابعة البلاغات من مركز الاتصال بالوزارة والتفاعل مع كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للمديرية والرد على استفسارات المتابعين، كما يقوم قسم الشؤون الإدارية وخدمات النقل والاسعاف بتوفير سيارات الإسعاف ووسائل النقل والمركبات المستأجرة لنقل المرضى والمشتبه بهم ونقل المستلزمات الطبية من اقسام الصيدلة بالمؤسسات الصحية التابعة للمديرية إلى أماكن الحجر المؤسسي.

وفيما يخص الرعاية الصيدلانية والمستودعات الطبية بينت الدكتورة فاطمة ان القسم يقوم بإمداد المؤسسات الصحية والمطارات والفنادق بالمواد المعقمة والعلاجية والوقائية وصرف الأدوية الشهرية عن طريق تطبيق برنامج الواتس اب عن طريق مبادرة (عشان صحتكم) والإجابة على استفسارات المراجعين، اما قسم دعم وتعزيز صحة المعزولين والمخالطين يقوم الاتصال بالأفراد الموجودين في العزل المؤسسي والمنزلي والرد على الاتصالات والاستفسارات الواردة من مركز الاتصال ومتابعة حالات المخالطين الموجودين في العزل وتزويدهم بالنصائح والمعلومات اللازمة وتوفير المشورة الطبية، كذلك التواصل مع الكادر الطبي في المؤسسات الصحية لترقيد الحالات حسب الدواعي الطبية والتعامل مع الشكاوي والبلاغات.

وفيما يخص الرعاية الصحة الأولية بينت المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط بأن المركز يقوم بفحص الأشخاص الذين تظهر عليهم الاعراض بهدف فحصهم وتشخيصهم وعزلهم من أجل إبطاء حركة انتشار الفيروس موضحة ان 70 بالمائة من البيانات كانت عن طريق بيانات الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية المنتشرة في ربوع السلطنة.

ويقوم قسم إدارة الازمات والطوارئ بالتنسيق مع الأقسام المختلفة وتشغيل الاتصال المرئي واستلام اعداد المسافرين العائدين من المطار ومنها الحجر وتمريرها إلى مركز إدارة الحالات الطارئة بالوزارة والتنسيق بين المديرية وممثل القطاع الإغاثة المكلف بالحجر الصحي، كما يوجد تعاون كبير مع المؤسسات الخاصة للتصدي لهذه الجائحة، ويقوم قسم التخطيط والدراسات بكتابة المقترحات البحثية وإعداد الدراسات العلمية حول جائحة فيروس كورنا (كوفيد ـ 19).