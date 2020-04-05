عقد الاجتماع الثالث لوكلاء وزارات الصحة بدول المجلس لمناقشة تطورات مرض كورونا (كوفيد ـ 19)

عـقد أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي مساء أمس الاول اجتماعهم الثالث، الذي جاء انعقاده بناء على قـرار الاجتماع السابق الطارئ لأصحاب المعالي وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد في بداية مارس الماضي لمناقشة مستجدات مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وذلك عبر الاتصال المرئي.

تم خلال الاجتماع استعراض محضر الاجتماع الثاني الذي عقده أصحاب السعادة الوكلاء في منتصف مارس الماضي، بالإضافة إلى بحث ومراجعة محتويات التقرير اليومي ومقترحاته للتطوير، والمخزون من المستلزمات الطبية، كذلك بحث مدى الجاهزية العلاجية في المستشفيات، ومستجدات وخطط إجلاء الطلاب والمرضى بالخارج، ومناقشة ضرورة عمل مصانع طبية تتوفر فيها الأدوية والمستلزمات الضرورية تحسباً لحدوث مثل هذه الأحداث بالفترة القادمة، إلى جانب مناقشة الاجراءات المستقبلية بين دول المجلس التي تحد من انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19).وقد ثمّن أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها منتسبو القطاع الصحي بدول المجلس حالياً، ومساهماتهم الملموسة في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كما أشادوا في نفس الوقت بتعاون المواطنين والجهات الرسمية والأهلية في هذه الظروف الاستثنائية.

كما حثَّ أصحاب السعادة الوكلاء المواطنين والمقيمين بدول المجلس على تطبيق معايير مكافحة العدوى وتجنب الذهاب لأماكن التجمعات قدر الإمكان، والمحافظة على إجراءات السلامة الوقائية المتبعة في مثل هذه الحالات، وأكدوا على أهمية تلقي المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق خلف الإشاعات وحسابات التواصل الاجتماعي غير الرسمية، والتعاون مع كل المستجدات، لما يضمن سلامتهم وتمتعهم بأعلى مستويات الرعاية الصحية، مؤكدين على أهمية توثيق تجارب دول المجلس للاستفادة منها مسبقاً، وقد تم الاتفاق بين اصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول المجلس على عقد الاجتماع الرابع لهم يوم الاثنين القادم.