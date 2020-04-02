مجلس الشؤون الإدارية للقضاء يوقف العمل بالمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات المدنية و التجارية و الإجراءات الجزائية و غيرها من القوانين

مسقط – الخليج 365 ؛

بناء على القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) في 31 مارس 2020، أصدر مجلس الشؤون الإدارية قرار جديد بشأن العمل القضائي ، نص على التالي:

“نظرا للإجراءات التي اتخذتها العليا المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) الصادرة بتاريخ31/3/2020، و ذلك حفاظا على السلامة العامة، و الحد من انتشار الوباء، و حفاظا على حقوق المتقاضين، و رعاية للمصلحة العامة، و بناء على التنسيق مع اللجنة العليا المشار إليها، عليه توقف المواعيد الإجرائية المنصوص عليها في قانوني الإجراءات المدنية و التجارية و الإجراءات الجزائية و غيرها من القوانين اعتبار من تاريخ 31 مارس 2020، و هي بداية فترة الحد من تنقلات المواطنين و المقيمين سواء داخل محافظة مسقط أ محافظات و ولايات السلطنة الأخرى- و يستأنف احتساب المواعيد و المدد وفقا لما سيصدره المجلس في هذا الشأن، هي يجب مراعاة ذلك.

و في ذات الاطار فإن تسجيل الاستئنافات و الطعون أمام المحكمة العليا سيكون متاحا خلال هذه الفترة عبر البريد الإلكتروني المحصص لكل محكمة وفق ما هو موضح من إرشادات بالموقع الإلكتروني للمجلس عبر الرابط caaj.gov.om، لمن سيتمكن من ذلك”.