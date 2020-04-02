الزارعة تبذل جهودا لضمان توريد كميات بيض التفريخ لمشاريع إنتاج الدجاج اللاحم والبياض بالسلطنة

تابعت وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتنسيق مع الشركات المحلية المستوردة للبيض المخصب من مصادرها المعتمدة كميات بيض التفريخ الواردة لمشاريع إنتاج الدجاج اللاحم والبياض.

كما عملت على تسهيل إجراءات الاستيراد وسرعة إنسيابية التدقيق والفحص في منافذ الوصول وبالتعاون مع المختصين بالادارة العامة للجمارك لضمان وصول الإرساليات الواردة بالسرعة المطلوبة – مع ضمان سلامة و جودة البيض المستورد للتفريخ – وذلك لدعم عملية الاستيراد المستمر في ظل الاوضاع الصحية لفيروس كرونا (كوفيد ١٩).

الجدير بالذكر أن الوزارة قامت اليوم وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك بوقف إعادة تصدير البيض المخصب خارج السلطنة خلال هذه الفترة و حتى إشعار آخر، و ذلك لضمان توفر الكميات المطلوبة لإستمرار إنتاجية المشاريع الاستثمارية الوطنية، و تعزيز السوق المحلي بالدجاج اللاحم والبياض.