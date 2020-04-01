السلطنة تسجيل (18) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩)

العدد الكلي للحالات المسجلة (210) حالات والوفيات حالة واحدة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة امس عن تسجيل (18) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ـ ١٩) ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة بذلك (210) حالات وعدد الوفيات حالة واحدة فقط.

وأفادت الوزارة أن (34) حالة قد تماثلت للشفاء، وتهيب الوزارة بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.

كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة، مؤكدة أنه من خلال العزل الصحي والتباعد الاجتماعي يمكن وقاية الأنفس والأسر والمجتمع من فيروس كورونا بإذن الله تعالى.

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