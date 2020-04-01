قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية تفعلان نـقاط السيـطـرة والتحـكـم المشتركة لحـركة تنقل الـمـواطنين والمـقيمين بيـن مداخل محافظات السلطنة ومخـارجها كافة

في اطار القرارات الصادرة من اللجنة العليا للتعامل مع انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)

الإجراءات تهدف إلى التقليل من حركة التنقلات بين المحافظات حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم

الجهات العسكرية والأمنية القائمة على النقاط المفعلة تدعو الى التقيد والالتزام من الجميع بالإجراءات المتخذة

في إطار القرارات الصادرة يوم أمس الأول من اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19)، والتي أوعزت للجهات العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، قامت صباح أمس قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية بتفعيل نقاط السيطرة والتحكم المشتركة لحركة تنقل المواطنين والمقيمين، وذلك على الطرقات الرابطة بين مداخل محافظات السلطنة ومخارجها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التقليل من حركة التنقلات بين المحافظات حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين وصحتهم، والحد من التنقلات غير الضرورية والتي لا تشملها الاستثناءات المعلن عنها.

وتدعو الجهات العسكرية والأمنية القائمة على النقاط المفعلة التقيد والالتزام من الجميع بالإجراءات المتخذة حفاظاً على سلامتهم، والمساهمة في الحدِّ من انتشار هذه الجائحة لما فيه المصلحة العامة، مع التأكيد على أهمية حمل مستخدمي الطريق للوثائق المطلوبة والمتمثلة في البطاقة المدنية وبطاقة العمل، والمبررات الداعية للمرور عبر نقاط السيطرة والتحكم المشتركة.

الجدير بالذكر أنه يستثنى من ذلك مرور الحالات الآتية: الحد الأدنى من الموظفين في القطاعين العام والخاص الذين تستدعي طبيعة عملهم الحضور لإنجاز أعمالهم وفقاً لما يحدده رؤساء الوحدات، حركة مركبات الإسعاف والطوارئ والمركبات العسكرية والأمنية، وحركة مركبات نقل المواد التموينية والغذائية والمستلزمات الحياتية الضرورية للمواطنين والمقيمين، وحركة مركبات نقل المواد الإنشائية والتجارية والمشتقات النفطية وما في حكمها من مواد وأدوات تخدم القطاعين، والحالات الاستثنائية لحركة المواطنين والمقيمين وفقاً لتقدير النقاط الأمنية بين المحافظات.