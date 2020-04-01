مدير عام صحية الظاهرة: تفعيل خطوط ساخنة للمؤسسات الصحية وللمعزولين وللتساؤلات المجتمعية

في المحليات 1 أبريل,2020 نسخة للطباعة

عبري – من صلاح بن سعيد العبري:

تواصل المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة الظاهرة تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) والأعراض الناتجة عنه وأساليب وطرق مكافحة العدوى، والتي تستهدف الكوادر الطبية والطبية المساعدة والإداريين والعاملين بمختلف المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة مروراً بالتثقيف والتوعية في المدارس والكليات والمؤسسات الحكومية عند بدء تفشي الفيروس.

وقال الدكتور سالم بن موسى العبري المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة الظاهرة : إن إجراءات التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بدأت منذ ان ظهر في الصين في نهاية ديسمبر 2019م وتم الاعلان عن انتشاره عالمياً في شهر يناير 2020م، وذلك من خلال إجراءات إعتمدتها وزارة الصحة وتم تحديثها بما يتلاءم مع الوضع المستجد والمتسارع لهذه الوباء العالمي.

موضحاً إنه ومنذ سنوات يوجد بوزارة الصحة برنامج للترصد الوبائي للإلتهابات التنفسية الحادة والشديدة لمعرفة نوع الفيروسات المنتشرة في المجتمع، والتي تصيب الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى وجود خطة للتأهب الوبائي، ولكيفية التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروسات كورونا، بجانب تدريب جميع العاملين الصحيين على أدلة العمل الصادرة من وزارة الصحة، في كيفية التعامل مع هذه الحالات، وتم التأكد من الجاهزية من خلال تنفيذ تمارين المحاكاة والمتابعة من فرق التقييم سواءً للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، كما تم التأكد من توفر المستلزمات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين كالكمامات والقفازات ومستلزمات الوقاية الشخصية، وأدوات أخذ العينة للفحص المختبري خاصة في المؤسسات الصحية المعتمدة لإجراء الفحص، وتم تفعيل خطة طوارئ الصحة العامة من قبل اللجنة الرئيسية وتفعيل غرفة الطوارئ على مدار الساعة، وتفعيل الخطوط الساخنة للمؤسسات الصحية وللمعزولين منزلياً أو مؤسسياً وللتواصل المجتمعي، وتم وضع خطط بديلة للتعامل مع الحالات في حال زيادة الإعداد، كما تم التأكيد على أهمية التقييم المبدئي في المؤسسات الصحية بالمحافظة.

مؤكداً بأنه تم تشكيل فرق تثقيفية بالمحاقظة لزيارة المجمعات التجارية والشركات وتقديم النصائح الطبية للعامة، بالاضافة إلى تركيب لوحات توعوية على الشوارع الرئيسية وبث المواد المصورة التثقيفية في جميع المؤسسات الصحية، وفي عدد من المواقع العامة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وإزالة المفاهيم المغلوطة من أجل غرس جوانب الوعي الصحي لدى الجميع، علاوة على ذلك تم تفعيل اللجنة الرئيسية لإدارة الطوارئ والكوارث الصحية بالمديرية بهدف ضمان توفر جميع المستلزمات الطبية في المؤسسات الصحية وضمان تدريب العاملين الصحيين على طرق التعامل مع الحالات المشبوهة بـ(كوفيد ـ ١٩) وكيفية جمع العينات. كما تم تشكيل فرق تثقيفية لزيارة المجمعات التجارية والشركات وتقديم النصائح الطبية للعامة بالإضافة إلى تركيب لوحات توعوية على الشوارع الرئيسية وبث المواد المصورة التثقيفية في جميع المؤسسات الصحية، حيث تهدف هذه الجهود إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وإزالة المفاهيم المغلوطة من أجل تحصين المجتمع وحمايته من تفشي الأمراض، بجانب تشكيل فرق ميدانية لمتابعة المعزولين منزلياً والتأكد من تطبيق إجراءات العزل المنزلي وخلوهم من الأعراض، كما قامت المديرية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاستفسارات المجتمعية والمتعلقة بـ(كوفيد ـ ١٩).

وأختتم الدكتور سالم العبري حديثه قائلاً: ندعو الجميع إلى ضرورة الإلتزام بالتباعد الجماعي والإبتعاد عن الإختلاط والتحلي بالسلوكيات التي تمنع انتقال العدوى وملازمة المنزل، والحرص على نظافة اليدين بالماء والصابون، مع أهمية التقليل من الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى، ومتابعة كل ما يستجد حول هذه الجائحة من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات، مع مراعاة الالتزام بإجراءات العزل المنزلي والعزل المؤسسي.