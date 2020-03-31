اجتماع قطاعي الاستجابة الطبية والصحة العامة والإغاثة والإيواء بمسندم

ضمن الاستعداد لمتابعة تطورات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، تم بقيادة شرطة محافظة مسندم عقد اجتماع لقطاعي الاستجابة الطبية والصحة العامة، وقطاع الإغاثة والإيواء.

حضر الاجتماع العقيد سالم بن حارب الشعيلي مساعد قائد شرطة محافظة مسندم نائب رئيس اللجنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة، وأعضاء القطاعات الممثلة بالمحافظة.

وقد جرى خلال الاجتماع استعراض المواقع المخصصة للعزل المؤسسي بولايات المحافظة، والتدابير اللازمة لضمان جاهزية القطاعات والجهات الرئيسية المعنية، وتشكيل فرق العمل التطوعية للمشاركة في جهود قطاع الإغاثة والإيواء.

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