مسقط ـ (الخليج 365) والعمانية: تقوم اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وبالتنسيق مع أعضاء قطاع الإغاثة والإيواء الذين يمثلون عدداً من الجهات بالعمل والاتفاق على آلية التعامل مع هذه الحالة وذلك بعد صدور قرارات اللجنة بتفعيل قطاع الإغاثة والإيواء.

وقال سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، رئيس قطاع الإغاثة والإيواء في حديث لوكالة الأنباء العمانية: إن هذه الحالة ذات بعد تخصصي لذلك تم الاتفاق على أن يكون قطاع الاستجابة الطبية هو من يوحد العمل الطبي والفني والصحي والاتفاق على آلية العمل الميداني.

وحول أماكن الإيواء التي حددها القطاع قال سعادته: إنه تم توفير أكثر من 23 مكاناً في محافظة مسقط وبقية محافظات السلطنة وهي عبارة عن فنادق من مختلف الدرجات، مشيرًا إلى أن عدد النزلاء في أماكن الإيواء بلغ (2016) نزيلاً وفي انتظار أعداد أخرى قادمة من الطلبة الدارسين بالخارج وسوف يتم التعامل مع هذه الحالات وفق آليات يحددها قطاع الاستجابة الطبية.

واختتم سعادة الدكتور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية رئيس قطاع الإغاثة والإيواء حديثه بالقول: إن القطاع يتحمل مسؤولية (2000) شاب وشابة في العزل المؤسسي وهم على مستوى المسؤولية، داعياً إلى ضرورة الالتزام لمتطلبات العزل المؤسسي. معرباً سعادته عن شكره للقطاع الخاص لتوفيره الأماكن الخاصة بالعزل المؤسسي وكذلك الجهات التي قامت بتمويل الجانب الغذائي للنزلاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس قطاع الإغاثة والإيواء: (2016) عدد النزلاء في أماكن الإيواء وفي انتظار أعداد أخرى قادمة من الطلبة الدارسين بالخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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