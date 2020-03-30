أعضاء اللجنة الصحية بالشورى يناقشون الوضع الوبائي لتفشي فيروس كورونا وكيفية التعامل معه

عقد صباح أمس بديوان عام وزارة الصحة اجتماع ضمَّ أعضاء اللجنة الصحية بمجلس الشورى.

ترأس الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية.

تم خـلال الاجتماع استعراض ومناقشة الوضع الوبائي العالمي الحالي لتفشي فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) والوضع الوبائي بالسلطنة، كما تم استعراض ومناقشة الجهود التي قامت بها وزارة الصحة للتعامل مع هـذه الجائحة والحد من تفـشيها.

وقد ثمنت اللجنة الصحية بمجلس الشورى الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الصحة للحد من انتشار هذا الفيروس، والاجراءات الاحترازية والتوعية الصحية التي تقوم ببثها الوزارة عبر مختلف وسائل الاعلام.

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