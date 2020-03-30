البحرية السلطانية العمانية تواصل تسيير رحلاتها البحرية لنقل المشتقات النفطية والاحتياجات الضرورية إلى مسندم

جراء التعامل مع فيروس كورونا ( كوفيد ـ 19)

في إطار الأدوار والواجبات الوطنية، واستمراراً لجهود قوات السلطان المسلحة في دعم وإسناد كافة المؤسسات والقطاعات الأخرى بالدولة الحكومية منها والخاصة والمتأثرة بالإجراءات المتخذة حيال مكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) واصلت البحرية السلطانية العمانية رحلاتها البحرية لنقل المشتقات النفطية والاحتياجات الضرورية إلى محافظة مسندم وفقاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وقد أبحرت صباح أمس سفينة البحرية السلطانية العمانية (نصر البحر) من قاعدة سعيد بن سلطان البحرية محملة بصهاريج الوقود وبعض من المستلزمات الضرورية الأخرى إلى ميناء خصب بمحافظة مسندم، وذلك حفاظاً على إدامة واستمرارية محطات الوقود والكهرباء في أرجاء المحافظة وباقي الاحتياجات الأساسية الأخرى.

وللحديث عن نقل المشتقات النفطية والاحتياجات الضرورية إلى محافظة مسندم جراء التعامل مع فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) أجرى مندوب التوجيه المعنوي عددًا من اللقاءات الآتية:

يقول المقدم الركن بحري إسحاق بن ناصر الريامي قائد السفينة (نصر البحر): من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وقف الإمدادات البرية إلى محافظة مسندم، لذلك هنا يأتي دور البحرية السلطانية العمانية في توفير النقل البحري لضمان استمرار الإمدادات اللازمة لمحافظة مسندم من خلال نقل المشتقات النفطية للشركات العاملة بالمحافظة والاحتياجات الأساسية.

وقال يعقوب بن سالم المعمري المدير الإقليمي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية: أتوجه بالشكر الجزيل لقوات السلطان المسلحة بشكل عام والبحرية السلطانية العمانية بشكل خاص على الأدوار الجسيمة التي يقومون بها من أجل تنفيذ الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة العليا، للحد من انتشار الجائحة، ونحن اليوم نعمل جنباً إلى جنب مع قوات السلطان المسلحة لتوفير جميع المستلزمات التي يحتاجها أبناء محافظة مسندم، وما هذا العمل المشترك إلا تجسد للحمة الوطنية بين جميع المؤسسات.