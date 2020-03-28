ضمن أخدود الرحمة الأسبوع الماضي حملة تنظيف عامة بدماء والطائيين من مخلفات جريان الأودية

دماء والطائيين ـ من سعود المحرزي:

في اطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل ووزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه تم تنفيذ حملة تنظيف عامة للشارع الرئيسي بولاية دماء والطائيين و للشوارع الداخلية بالولاية من مخلفات جريان الأودية التي شهدتها الولاية مطلع الاسبوع الماضي ضمن أخدود الرحمة والذي شملت خيراته قرى الولاية.

وقد أدى جريان الاودية والشعاب الى إنقطاع بعض الطرق المؤدية إلى بعض قرى الولاية وعرقلة الحركة المروية من والى الولاية وقد قامت وزارة النقل بتأهيل وتنظيف الطريق الرئيسي في الولاية والذي تأثرت به الحركة في بعض المناطق وتم وإزالة الرمال المتراكمة في مجاري الاودية الأودية.

كما قامت البلدية بنقل جميع مخلفات الأودية في القرى والطرق الداخلية في مختلف القرى في الولاية.

وقال سعادة عبدالله بن علي الحمحامي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية دماء والطائيين: نتقدم بالشكر لمعالي وزير البلديات الاقليمية وموارد المياه احمد بن عبدالله الشحي وسعادة وكيل الوزارة ولسعادة المهندس سالم النعيمي وكيل وزارة النقل على زيارتهما الاستطلاعية للولاية لمتابعة الأضرار الناتجة عن جريان الاودية، كما نشيد بالتعاون الأهلي والمجتمعي والفرق الرياضية في الولاية على جهودهم في التقليل من الآثار الناتجة جراء تلك الأمطار الأخيرة على الولاية.

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