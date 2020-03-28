(ديم) تنجر 47% من مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه في بدية

يغطي كافة أرجاء الولاية ويخدم 17 ألف نسمة

من المتوقع الانتهاء من المشروع في بداية الربع الثالث من 2021

متابعة ـ سليمان بن سعيد الهنائي:

تعمل (ديم) حاليًا على تنفيذ مشروع إنشاء شبكات توزيع المياه في ولاية بدية والذي يسير بخطى متسارعة، وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع (47%)، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في بداية الربع الثالث من 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 30 شهرًا.

وقد بلغت تكلفة المشروع أكثر من 21 مليون ريال عماني لتشمل المخططات السكنية القائمة والمخططة وذلك لموكبة التوسع العمراني الكبير الذي تشهده الولاية، حيث سيبلغ عدد التوصيلات المتوقعة في المشروع 6 آلاف توصيلة ويستفيد من المشروع أكثر من 17 ألف نسمة.

ويشتمل المشروع على إنشاء شبكات توزيع للمياه بطول 460 كيلو متراً وإنشاء خزانات ومحطات لتقوية الضخ، حيث يغذي المشروع كافة أحياء ولاية بدية والتي تشمل (الشارق، المنترب، طوي ناصر محمد، الواصل، الظاهر)، إلى جانب ثلاث مناطق جديدة ضمن المشروع تابعة لولاية وادي بني خالد وهي:(التمر، حيال أم الخضيب، بلدة الخطمة).

كما يشتمل المشروع على إنشاء شبكات أنابيب المياه بمختلف الأقطار وإنشاء مبنى إداري في ولاية إبراء لخدمة كافة ولايات شمال الشرقية، ويشمل المبنى صالة لخدمات المشتركين ومختبر لجودة المياه ومركز للمراقبة والتحكم بالمياه (سكادا) إضافة الى مكاتب إدارية للموظفين والفنيين.

ومن أعمال المشروع في منطقة الشارق إنشاء خزان أرضي رئيسي بسعة 23 ألف متر مكعب وإنشاء شبكة مياه بطول 86 كيلومتراً، وإنشاء شبكة ألياف بصرية موازية لشبكة المياه للشركة العمانية للنطاق العريض وفي منطقة المنترب يشمل المشروع خزان علوي رئيسي سعة 600 متر مكعب وشبكة مياه بطول 158 كيلومتراً، وفي منطقة الظاهر تشمل الأعمال خزاناً علوياً رئيسياً سعة 2500 متر مكعب وشبكة مياه بطول 46 كيلومتراً وإنشاء شبكة ألياف بصرية موازية لشبكة المياه، إضافة الى خزان علوي في طوي ناصر بسعة 750 متراً مكعباً، وشبكة من الانابيب بطول 70 كيلو متراً، كما سيتم ربط المشروع بنظام المراقبة والتحكم للمياه (سكادا) والمبنى الإداري بولاية إبراء.

ومع تواصل تنفيذ المشروع الذي تواجه تنفيذه عدد من التحديات والتي تشمل مرور المشروع بعدد من الاحياء القديمة والضيقة مما يسبب صعوبة في أعمال الحفر تؤدي الى تغيير المسار المخطط للأنابيب بناء على طلبات المواطنين إضافة الى أعمال تمديد الأنابيب في المناطق الرملية وإجراءات الموافقات من الجهات الأخرى المرتبطة بتنفيذ المشروع.

وتواصلاً لمشاريع المياه في محافظة شمال الشرقية والى جانب مشروع إنشاء شبكات المياه في بدية طرحت (ديم) خلال الفترة الماضية إنشاء شبكات المياه في عدد من القرى التابعة لولاية المضيبي، ومن المتوقع أن يتم البدء في الأعمال التنفيذية للمشروع خلال العام الحالي إضافة الى ذلك تم طرح مشروع تعزيز خط نقل المياه بمحافظتي الشرقية بطول 312 كيلو متراً.

يذكر أن (ديم) تقوم بهذه الاعمال وفق الخطة الرئيسية لقطاع المياه 2040 وتهدف إلى تغطية 98% من السلطنة بشبكات المياه ذات الجودة والكفاءة العالية والتي يتم تنفيذها لتغطي الطلب على المياه في مختلف المحافظات، حيث يتم انتاج المياه من محطات التحلية لضمان توفر المياه بشكل مستدام لكافة محافظات السلطنة ويتم ربط محطات التحلية بخطوط النقل الاستراتيجية إضافة الى ربط الشبكات في مختلف الولايات بخطوط النقل.