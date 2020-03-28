السلطنة تشارك دول العالم اليوم الاحتفال بساعة الأرض

تحت شعار (ارفع صوتك للطبيعة)

مسقط ـ العمانية:

تحتفل السلطنة مُمثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية مع بقية دول العالم اليوم بساعة الأرض لهذا العام.

وتسعى السلطنة ممثلة في مختلف الجهات إلى استمرار مشاركتها دول العالم في الاحتفال بهذا الحدث البيئي الذي يأتي هذا العام تحت شعار:(ارفع صوتك للطبيعة) من خلال إطفاء الأنوار والأضواء غير الضرورية لنشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع.

ويهدف هذا الاحتفال إلى توعية المجتمع بأهمية المشاركة في الجهود الوطنية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية الناتجة عنها والتي تُعتبر من أكبر التَّحديات العالمية في الوقت الحاضر التي تواجه كوكب الأرض منذ عدة عقود.

كما يهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي لأفراد المُجتمع من أجل حماية كوكب الأرض من التأثيرات السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الأنشطة البشرية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي والثقافة لدى أفراد المُجتمع بأهمية ترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية والتوسع في استخدام مصادر الطاقات المتجددة المختلفة في قطاعات التنمية الشاملة مع المحافظة على تلك المصادر وعلى الموارد والخدمات البيئية الأخرى للأجيال الحالية وفي المستقبل، وتشجيع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والأفراد ومنظمات المجتمع المدني للمساهمة في التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأشارت وزارة البيئة والشؤون المناخية إلى أنه يجب علينا إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية في المعالم العامة والشوارع في الدول، وأيضاً في المنازل والمباني التابعة للجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ومنظمات الدول المجتمع المدني، وقد وجه فريق ساعة الأرض نداء لكافة مدن العالم للمُشاركة في هذا الحدث العالمي.