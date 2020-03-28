(البلديات الاقليمية) تنفذ عددا من الأعمال الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بمختلف محافظات السلطنة

منها عمليات التطهير وتعقيم الطرق والتفتيش على المنشآت التجارية والغذائية

مسقط ـ الخليج 365:

نفذت وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه بمختلف محافظات السلطنة بعدد من الاعمال وابرزها هي كعمليات التطهير وتعقيم الطرق والتفتيش على المنشآت التجارية والغذائية.

يث قامت بلدية جنوب الشرقية ممثلة ببلدية مصيرة في تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت بتطهير وتعقيم جانب من جهود بلدية مصيرة الطرق والأحياء السكنية بالولاية.

كما تواصل بلدية شمال الباطنة ممثلة ببلدية لوى بمكافحة نواقل الأمراض أعمال المكافحة والتطهير بالولاية.

وبدأت بلديات مسندم ممثلة ببلدية مدحاء باعمالها الميدانية لمكافحة نواقل الأمراض وذلك في أماكن متفرقة بالولاية بالتعاون مع مركز صحي مدحاء وفريق مدحاء الخيري والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، فيما تستمر بلدية خصب في الرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية الغذائية بالولاية للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية.

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