مسقط ـ العمانية:

في إطار الخدمات الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة قامت مساء امس الاول إحدى الطائرات المروحية بسلاح الجو السلطاني العماني من نوع ( إن إتش 90 ) بنقل جثمان مواطن عماني من إحدى المناطق الجبلية الوعرة التي لاتصل إليها المركبات بمنطقة حدبين بولاية سدح بمحافظة ظفار بعدما عثر عليه وقد فارق الحياة

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كانت هذه تفاصيل خبر طائرة تابعة لسلاح الجو تنقل جثمان لمواطن من إحدى المناطق الجبلية الوعرة بظفار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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